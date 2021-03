GTA est sans conteste l’un des jeux vidéo les plus populaires de tous les temps. En fait, il est si populaire que pratiquement toutes les installations de la série GTA ont été des succès. Cependant, alors que GTA 5 a atteint toutes sortes de palmarès après avoir franchi le cap des 150 millions de ventes, GTA San Andreas, Liberty City et Vice City jouissent toujours d’une popularité durable qui est rare pour les jeux de leur âge. Maintenant, pour rendre les choses encore plus sauvages, un moddeur de GTA Underworld a créé et publié une méga carte combinée de GTA qui rassemble les trois cartes les plus emblématiques non seulement du monde GTA, mais de toute l’industrie du jeu.

La méga carte a assemblé San Andreas, Liberty City et Vice City en une seule carte cohérente, ainsi que les cartes de Manhunter 1 et 2, ainsi que Rockstar’s Bully. Le résultat est un monde ouvert massif et expansif qui rassemble le meilleur du gameplay de GTA – quelque chose que tous les fans aimeraient jouer. Le résultat est un méga mod de carte que les joueurs peuvent appliquer en plus de leur copie de GTA San Andreas (ou GTA 1, comme vous souhaitez l’appeler). Le mod de la carte a été publié dans la section GTA Underworld de Moddb et peut être téléchargé par n’importe qui.

Les moddeurs ont également offert un support pour les correctifs de jeu, les graphiques de la carte, les correctifs et l’amélioration de la carte globale, pour ceux qui souhaitent la télécharger et y jouer. La structure du monde ouvert de GTA signifie qu’une fois que vous l’appliquez à San Andreas, vous pouvez littéralement faire en sorte que votre monde entier soit mis en réseau dans les trois villes de la GTA, ce qui vous offre une vaste étendue d’itinérance gratuite. Vous pouvez également fusionner le gameplay entre les trois villes virtuelles emblématiques, apportant ainsi une tranche de GTA 1 et 2 à GTA 3, et d’autres combinaisons en tant que telles.

Les mods sont incroyablement populaires auprès des amateurs de GTA, comme on l’a vu dans un mod récent de GTA Vice City et Liberty City, qui ont ensuite été supprimés par Rockstar à la suite d’un conflit commercial. Cependant, alors que le mod précédent a apporté GTA à plus de plates-formes que ce sur quoi il était légalement disponible, le dernier mod fusionne simplement plus de fonctionnalités de jeu dans le jeu vieillissant – et par conséquent, les joueurs peuvent espérer que le mod de carte GTA Underworld ne sera pas interdit. à tout moment bientôt.