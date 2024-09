GTA 6 ramènerait une fonctionnalité qui n’avait pas été vue depuis San Andreas

Selon une nouvelle rumeur, GTA 6 ramène une fonctionnalité qui n’existait pas depuis GTA San Andreas ou, en d’autres termes, non vu par Grand Theft Auto les fans depuis 20 ans car cette fonctionnalité n’était dans aucun des deux GTA 5 ou GTA 4. La rumeur vient du YouTubeur populaire, Héritage Killa HDqui a récemment révélé une pléthore de GTA 6 détails qu’il a entendus au cours du développement du jeu chez Rockstar Games.

À cette fin, Legacy Killa HD a révélé qu’ils avaient entendu dire qu’il y avait une équipe entière dédiée à un mini-jeu spécifique dans GTA 6. Ce mini-jeu est le basket-ball. Malheureusement, pour ceux qui seraient intéressés par un mini-jeu de basket-ball dans GTA 6il se pourrait bien qu’il ne soit pas intégré au jeu. Bien que le mode ait bénéficié d’une équipe dédiée chez Rockstar Toronto, il était censé être sur la sellette à la fin de l’année dernière, ce qui suggère que Rockstar Games pourrait ne pas être satisfait de sa qualité.

« Le mini-jeu de basket-ball a été développé au studio de Toronto. Il était sur la sellette fin 2023. C’est toujours difficile de parler d’un jeu en cours de développement », a déclaré le YouTubeur.

En plus de ces informations, Legacy Killa HD indique également que le jeu sera plus similaire à Red Dead Redemption 2 que les gens ne le pensent et malgré les différences de décor. Plus précisément, le YouTubeur note : « beaucoup plus RDR2 « Il y a plus de gameplay dans ce domaine que ce à quoi certains s’attendent, je pense. »

Bien sûr, il faut prendre tout cela avec des pincettes. Non seulement tout cela n’est qu’une rumeur, mais il est également sujet à des changements qui pourraient le rendre inexact au fil du temps. À cet égard, il semble que le contenu de basket-ball ait déjà été supprimé, ou pourrait l’être avant la sortie, ce qui ne serait pas surprenant puisque Rockstar Games est connu pour supprimer des tonnes de contenu de ses jeux avant leur sortie pour diverses raisons.

En parlant de Rockstar Games, ils n’ont pas commenté cette rumeur de quelque manière que ce soit. Ils ne commentent jamais les rumeurs, donc nous ne pensons pas que cela changera, mais si c’est le cas, nous mettrons à jour l’histoire en conséquence. En attendant, pour en savoir plus GTA 6 couverture – y compris tout, des dernières nouvelles officielles GTA 6 des nouvelles aux dernières officieuses GTA 6 rumeurs et fuites – cliquez ici.