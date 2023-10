Take-Two Interactive, le moteur de la franchise Grand Theft Auto, a breveté une technologie de locomotive révolutionnaire destinée à redéfinir l’expérience de jeu dans Grand Theft Auto 6 (GTA 6). La nouvelle, découverte par l’utilisateur de Reddit u/Tobbelobben30, a envoyé des vagues d’anticipation dans le monde du jeu vidéo.

Affiche réalisée par des fans de GTA 6 (Rockstar Games)

Le brevet, intitulé « Système et méthode pour la locomotion des personnages virtuels », est le fruit de l’idée originale de Tobias Kleanthous, un ancien expert de Rockstar Games en IA, gameplay et animation. Kleanthous, dont le nom est apparu dans les fuites de GTA 6, avait été associé à Rockstar de 2014 à fin 2021. Son expertise a conduit à la création d’un système de contrôle d’animation de pointe, permettant aux personnages de se déplacer de manière dynamique et réaliste.

Ce qui distingue cette technologie, c’est son approche innovante de l’animation des personnages. Au lieu de s’appuyer sur des animations préconçues pour des scénarios de jeu spécifiques, le système utilise une bibliothèque de blocs de construction interchangeables. Ces blocs, lorsqu’ils sont combinés, génèrent une vaste gamme de mouvements, s’adaptant à diverses situations comme la marche sous la pluie, la fatigue ou les blessures. Comme le dit u/Tobbelobben30, “Ils ont construit une bibliothèque de petits éléments de base pour les mouvements des personnages… Au lieu de concevoir des animations distinctes pour chacune de ces situations, ils utilisent ces éléments de base pour assembler naturellement les mouvements du personnage.”

Cette avancée promet une expérience de jeu dans laquelle les personnages réagissent de manière organique à leur environnement. Imaginez des personnages ajustant leurs mouvements en fonction de la météo, des niveaux d’énergie et des blessures, créant ainsi un monde véritablement immersif. Les implications pour GTA 6 sont stupéfiantes : les joueurs peuvent s’attendre à un monde de jeu dans lequel les personnages s’adaptent, rendant l’expérience plus réaliste, engageante et, surtout, passionnante.

Avec ce brevet, Take-Two Interactive semble sur le point d’établir une nouvelle norme en matière de réalisme de jeu. Alors que les joueurs attendent avec impatience plus de détails sur GTA 6, la perspective d’explorer un monde virtuel dynamique et réactif a injecté un nouvel enthousiasme dans la communauté des joueurs.