L’année dernière, nous avons commencé à ajouter des modèles 3D aux pages d’images des téléphones les plus populaires. Les modèles vous permettent de voir le téléphone sous tous les angles et de zoomer pour un meilleur look. Mais ils n’ont offert aucune référence de taille.

Ils le font maintenant – il y a un bouton qui ajoutera une carte de crédit virtuelle à côté du téléphone pour vous donner une référence de taille (note: la carte de crédit virtuelle dépend de la taille de votre écran). Avec cela, vous pouvez avoir une idée de la taille du Samsung Galaxy Z Fold2 une fois ouvert ou de la taille de l’Apple iPhone 12 mini. Nous avons même la nouvelle famille Galaxy S21 pour que vous puissiez avoir une idée de la taille de l’Ultra ou si la vanille est suffisamment compacte pour vous.

Le bouton Comparaison de taille est juste au-dessus du bouton Plein écran. Une fois que vous ouvrez cette vue, vous pouvez basculer entre regarder uniquement le téléphone et le téléphone + carte de crédit en utilisant les onglets en haut de l’écran.







Le bouton de comparaison de taille est au-dessus du bouton plein écran • Comparaison de taille avec une carte de crédit

Le troisième onglet vous permet d’envoyer des commentaires à Binkies 3D, la société qui recrée minutieusement les téléphones en 3D. Vous pouvez également laisser un commentaire sous cet article si vous rencontrez des problèmes.

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21

À partir du modèle ci-dessous, vous pouvez voir pourquoi le portefeuille MagSafe est de la taille qu’il est – plus grand et il n’aurait pas pu s’adapter au plus petit iPhone! Ce n’est pas seulement Apple non plus, nous pourrions bientôt avoir plus de mini-produits phares sur le marché (un nouveau Sony Xperia Compact vient de fuir). Et, bien sûr, les gros téléphones ne manqueront pas, qu’ils soient pliables, enroulables ou autres.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Apple iPhone 12 mini