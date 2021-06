GSMArena.com fête ses 21 ans, joyeux anniversaire !

C’est un grand jour pour nous tous ici à GSMArena alors que nous terminons notre 21e tour autour du soleil. Un grand pouvoir s’accompagne d’une grande responsabilité et nous promettons d’être responsables de notre consommation d’alcool maintenant que nous sommes en âge de boire. Acclamations!

Sur une note plus sérieuse, nous sommes heureux et humiliés d’être là depuis si longtemps et nous vous devons tout cela – nos lecteurs. L’année dernière a été un véritable voyage en montagnes russes rempli d’émotions mitigées.

Nous avons conservé notre flux quotidien de listes de spécifications, d’actualités et de critiques, mais nous avons également mené une bataille difficile pour récupérer notre chaîne YouTube qui a été détournée mais est finalement revenue en notre possession légitime. Nous utilisons également le format à la mode YouTube Shorts pour certaines de nos critiques, alors n’hésitez pas à jeter un coup d’œil et à nous dire ce que vous en pensez.

Le site a reçu de nouveaux modèles 3D sympas grâce à nos amis de Binkies 3D, vous offrant une toute nouvelle façon de découvrir les derniers et les meilleurs smartphones dans toute leur beauté directement à partir de votre navigateur. Il existe également la possibilité de comparer les téléphones à une carte de crédit ordinaire comme référence de taille afin que vous puissiez voir combien d’espace le smartphone que vous envisagez occuperait.

Un autre ajout intéressant à notre arsenal est l’outil Quel est mon téléphone qui vous indique le modèle exact d’appareil que vous tenez dans vos mains. Le mode sombre est désormais présent sur notre site mobile pour les utilisateurs enregistrés, rejoignant les rangs de l’application GSMArena.

Nous avons également ajouté un widget pour comparer les appareils soumis à notre test d’endurance de la batterie pour voir lequel dure le plus. La recherche d’offres est également devenue plus facile avec notre page Offres quotidiennes qui recherche sur Internet les meilleures remises sur les smartphones sur plusieurs marchés.

Nous tenons à vous remercier pour votre soutien continu au fil des ans et nous promettons de faire tout notre possible pour continuer à vous apporter les dernières et meilleures critiques de gadgets, les spécifications les plus récentes et les développements les plus récents. Bravo à vous tous !