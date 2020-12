Un vaccin potentiel contre le COVID-19 en cours de développement par le britannique GlaxoSmithKline et le français Sanofi ne sera pas prêt avant la fin de l’année prochaine.

Les firmes pharmaceutiques ont déclaré qu’il fallait du temps pour améliorer la réponse immunitaire que le vaccin déclenche chez les personnes âgées. Ilsdit dans un communiqué que « une réponse insuffisante chez les personnes âgées démontre la nécessité d’affiner la concentration d’antigène afin de fournir une réponse de haut niveau dans tous les groupes d’âge ».

Les résultats intermédiaires des essais de phase 1 et 2 ont montré que pour les adultes âgés de 18 à 49 ans, la réponse immunitaire déclenchée par leur candidat vaccin est comparable à celle des patients qui se sont rétablis du COVID-19.

Une autre étude menée chez des primates non humains a également montré que le vaccin pouvait protéger contre la pathologie pulmonaire et conduire à une clairance virale rapide des voies nasales et des poumons en deux à quatre jours.

Roger Connor, président de GSK Vaccines, a admis que « les résultats de l’étude ne sont pas ceux que nous espérions ».

Thomas Triomphe, vice-président exécutif et directeur de Sanofi Pasteur, a ajouté qu’ils « ont identifié la voie à suivre et restent confiants et déterminés à fournir un vaccin COVID-19 sûr et efficace ».

« Suite à ces résultats et aux dernières nouvelles données précliniques encourageantes, nous allons maintenant travailler pour optimiser davantage notre candidat pour atteindre cet objectif », a-t-il ajouté.

Les entreprises prévoient maintenant de commencer un essai de phase 2b en février 2021 et, si les données sont positives, de commencer la phase 3 – lorsque le vaccin est testé sur des milliers de personnes pour tester son innocuité et son efficacité – au deuxième trimestre de l’année prochaine.

« Les résultats positifs de cette étude conduiraient à des soumissions réglementaires au second semestre 2021, retardant ainsi la disponibilité potentielle du vaccin de la mi-2021 au quatrième trimestre 2021 », indique le communiqué.

Jusqu’à présent, la Chine, la Russie et le Royaume-Uni ont lancé des campagnes de vaccination de masse. Les deux premiers pays utilisent leurs propres vaccins développés tandis que le Royaume-Uni a été le premier à déployer le vaccin développé par Pfizer, une société américaine, et l’allemand BioNTech.

Le vaccin Pfizer / BioNtech s’est avéré efficace à plus de 90% pour prévenir la maladie.

Il a également été approuvé par les organismes de réglementation au Canada, tandis que la Federal Food and Drugs Administration des États-Unis et l’Agence européenne des médicaments ont toutes deux entamé le processus d’autorisation.