Grupo Firme et Música Mexicana ont gagné des millions pour les salles de Los Angeles après Covid

Lors de la dernière soirée de la tournée 2021 de Grupo Firme, qui comptait sept concerts à guichets fermés dans ce qui s’appelait alors le Staples Center, le chanteur Eduin Caz s’est lancé dans « En Tu Perra Vida » – « Dans ta vie de chienne » – en chantant son refrain a capella.

Debout à l’arrière et portant des maillots blancs assortis inspirés des Dodgers sur lesquels était écrit « Gracías LA », le reste du septuor a attendu que Caz ait fini avant de se joindre à eux. La foule a explosé d’acclamations et d’applaudissements.

« C’était comme une fête sur scène », se souvient Hallie Yavitch, vice-présidente senior des opérations de réservation et du marketing de la Crypto.com Arena, aujourd’hui rebaptisée, ainsi que du Peacock Theater et du LA Live situés à proximité. « C’était la meilleure façon de relancer notre série de concerts après le COVID. »

Les concerts du Grupo Firme ont été parmi les premiers à avoir lieu à Los Angeles après la levée des restrictions liées à la pandémie. Ils ont non seulement reflété le soulagement post-COVID, mais aussi l’ascension continue de la musique mexicaine aux États-Unis et dans le monde entier. Los Angeles joue un rôle clé dans l’essor du genre.

Yavitch a déclaré qu’elle avait prévu de réserver Grupo Firme pour trois concerts, mais ceux-ci se sont rapidement vendus et quatre concerts supplémentaires ont été ajoutés pour répondre à la demande. Le groupe de Tijuana a attiré près de 80 000 les fans à l’arène et a rapporté 7 millions de dollars au box-office Le groupe détient désormais le record de la salle pour le plus grand nombre de représentations d’un groupe latin en une seule année et n’est qu’à un spectacle du record d’Adele dans la salle pendant sa « Adèle en direct 16 » tournée.

Après le succès du groupe en 2021 chez Staples, Grupo Firme a poursuivi sa course à l’échelle nationale, devenant le cinquième tournée la plus lucrative de l’année, récoltant 167,7 millions de dollars selon la publication commerciale Pollstar.

Un rapport de 2022 de la Recording Industry Assn. of America a révélé que les revenus de la musique latine, qui comprend également le reggaeton et la salsa, a dépassé le milliard de dollars pour la première fois .

Un rapport Luminate, publié plus tôt cette année, a révélé que la musique régionale mexicaine est désormais la le plus grand sous-genre latin aux États-Unis et c’est également l’un des plus grands moteurs de croissance de la musique latine. A 2023 Rapport Spotify montre que les flux de musique mexicaine ont augmenté dans le monde entier de plus de 440 % au cours des cinq dernières années.

Los Angeles est un marché majeur pour le genre. Selon le Pew Research Center, les personnes d’origine mexicaine se maquiller 75 % de la population latino totale de la région, et près de la moitié des habitants de la ville sont d’origine latino. Un rapport Luminate de 2023 a révélé que 83 % des auditeurs régionaux mexicains des États-Unis sont latinos.

Depuis le record de Grupo Firme, d’autres groupes régionaux mexicains se sont produits au Crypto.com et au Peacock Theater, comme le chanteur de corridos tumbados Junior H, le groupe de sierreño triste Eslabon Armado et le chanteur de ballades romantiques Iván Cornejo. Yavitch estime qu’un groupe sur cinq dans ces salles appartient à la catégorie de la musique latine.

Ces artistes, a déclaré le directeur, génèrent également des revenus pour la zone adjacente de LA Live. Après les concerts, les fans peuvent poursuivre leur soirée dans les restaurants et les bars, tous desservis par les marchés Yavitch.

Depuis le retour du spectacle vivant, des artistes tels que Los Bukis, Peso Pluma et Junior H entre autres, ont considéré Los Angeles comme une étape clé, selon Eddie Orjuela, un vétéran de la musique latine chez Nederlander Concerts, une société nationale de promotion d’événements en direct. Il ajoute que le streaming stimule également la fréquentation et que les salles ont constaté une hausse des ventes de billets pour les spectacles de musique mexicaine.

Les artistes et les salles de concert perçoivent des revenus plus importants, selon Orjuela. Les salles de concert bénéficient également des ventes d’alcool, de nourriture, de produits dérivés, des frais de stationnement et d’autres dépenses liées aux concerts.

« L’argent est là », a déclaré Orjuela. « C’est vraiment une situation gagnant-gagnant pour la salle, pour l’artiste, pour le promoteur et pour le manager. »

Le groupe latin nominé aux Grammy Awards Les Bukis dirigé par le co-fondateur de retour Marco Antonio Solis, a également profité d’un retour post-pandémie à Los Angeles en tant que premier groupe latin à remplir le SoFi Stadium. Selon Données de Pollstar leurs deux dates au stade n’ont été suivies que par deux passages des Rolling Stones (au SoFi et au stade Allegiant de Las Vegas) en tant que troisième concert le plus rentable au niveau national en 2021, générant plus de 13 millions de dollars de revenus.

Adolfo Romero, vice-président de la réservation d’événements et de la génération de revenus au SoFi Stadium et au YouTube Theater, n’a pas été surpris par l’exploit de Los Bukis.

« Il s’agit évidemment d’une activité à but lucratif, nous avons donc travaillé pour identifier les secteurs clés de l’entreprise qui ont du sens », a déclaré Romero, ajoutant qu’un tiers des réservations de spectacles dans les deux salles sont des artistes latinos. « Mais en fin de compte, la façon dont nous prenons nos décisions dépend de savoir si cela a du sens ou non pour l’entreprise. [L.A.] communauté. »

Des artistes tels que le groupe de cumbia Los Ángeles Azules, la chanteuse de ballades Ana Bárbara et le phénomène des corridos tumbados Peso Pluma Les artistes ont également profité de la croissance explosive du genre et ont donné des concerts au YouTube Theater, la salle de 6 000 places adjacente au SoFi. Ces concerts attirent un public diversifié de spectateurs multigénérationnels, a déclaré Romero.

Les promoteurs et les organisateurs comme Orjuela constatent également un intérêt pour les spectacles de musique mexicaine en dehors de Los Angeles, de l’Inland Empire à Orange County. Les groupes peuvent gagner beaucoup d’argent à condition que les spectacles soient suffisamment répartis dans les trois régions, a déclaré Orjuela. Fuerza Regida en est un parfait exemple, ajoute-t-il, car le groupe basé à San Bernardino s’est rendu dans la ville voisine Ontario et la Toyota Arena a vendu ses billets une salle de 11 000 places.

D’autres artistes, comme Los Tigres del Norte, se sont produits dans la région de l’Inland Empire, et les billets pour un spectacle de Banda MS en novembre devraient bientôt être mis en vente à la Toyota Arena.

« Los Angeles est le melting-pot de la musique régionale mexicaine », a déclaré Orjuela, ajoutant que les promoteurs de tout le pays suivent les concerts de Los Angeles comme un guide pour les réservations. « S’ils réussissent ici, les artistes savent qu’ils ont plus de chances d’aller sur d’autres marchés. »