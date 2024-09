Grupo Finca à Cuba : « Nous avons trouvé dans l’informalité de notre ville un vide juridique dans lequel nous pouvons opérer »

© Alejandro Guirola Ruiz, Joe Abreu Feijo

Résister à un contexte défavorable et naviguer dans ses restrictions, Groupe Finca émerge, un collectif qui explore la pratique de l’architecture à partir d’une dimension artistique et pédagogique à La Havane, Cuba. Étant donné la complexité de la situation politique et sociale du pays, l’architecture informelle est courante : faibles ressources, difficulté d’obtention de matériaux, coûts élevés et manque de main-d’œuvre qualifiée, entre autres défis, sont quelques-uns des obstacles auxquels sont confrontés les professionnels de l’architecture indépendants. Associée à l’absence d’un cadre juridique réglementaire qui leur permettrait de travailler formellement sur le marché du travail ou d’acquérir des matériaux et des fournitures, la construction de l’architecture contemporaine à Cuba est reléguée à des processus indépendants qui peuvent d’une manière ou d’une autre surmonter ces barrières.

© Alejandro Guirola Ruiz, Joe Abreu Feijo

En outre, les communautés les plus vulnérables sont particulièrement touchées, car, en l’absence de politiques publiques efficaces, elles voient leurs quartiers et leurs espaces de rassemblement décliner. Dans ce contexte, le groupe Finca présente une réflexion puissante sur l’espace public, où il a, de manière indépendante, la possibilité et les outils pour le transformer et restituer des espaces de qualité aux communautés. Le collectif propose un modèle d’action basé sur la liberté de travailler sans commandes ni clients spécifiques.

© Alejandro Guirola Ruiz, Joe Abreu Feijo

© Alejandro Guirola Ruiz, Joe Abreu Feijo

En tant qu’équipe, nous avons trouvé dans le fait d’agir sans commissions et dans le caractère informel de notre ville une faille juridique dans laquelle nous pouvions agir. Nous reconnaissons la valeur de la ville intuitive, celle qui se développe organiquement à partir du besoin d’abri, et nous nous positionnons de manière critique en réponse à la gestion gouvernementale. Nous abordons l’espace public en tant que citoyens actifs, revendiquant un droit politique à régénérer notre environnement. Ici, liée à la transformation, la salle de classe prend forme. Dans le cadre changeant, une autre transformation surgit immédiatement : celle des individus. Alors, un processus éducatif se déclenche, guidé vers une vision critique et spatiale de la pédagogie.

© Alejandro Guirola Ruiz, Joe Abreu Feijo

© Alejandro Guirola Ruiz, Joe Abreu Feijo

© Alejandro Guirola Ruiz, Joe Abreu Feijo

Dans un espace urbain abandonné, autrefois utilisé comme décharge dans la communauté de Los Pocitos, se dresse Inua, une installation de balançoires qui sert également d’extension à une salle de classe d’une école locale. Le site disposait déjà de presque tous les matériaux nécessaires à sa création ; il ne manquait que la conception et la coordination. Le processus de construction a été collectif, impliquant la communauté qui a adopté le projet comme le sien dès le début.

Le processus de réalisation était un reflet de liberté et les visages reflétaient l’espoir ; un espoir qui mobilisait, dans un certain sens, la perception de la communauté quant à sa relation avec l’espace. La décharge semblait être une vérité inébranlable, et rien n’était plus éloigné de cela. Elle disparut alors qu’une force de changement émergeait. Vers onze heures du soir, des silhouettes furent projetées depuis un toit. On entendait des voix, un violon et un tambour ; on entendait aussi de la joie : Inua était en train de naître.

Le projet Inua démontre que, malgré les limites, il est possible de transformer les espaces urbains grâce à la collaboration et à la créativité des communautés. Cette approche répond non seulement aux besoins immédiats, mais établit également un modèle d’intervention architecturale dans des contextes difficiles, montrant que la résilience et l’innovation peuvent créer un impact positif durable sur les communautés.