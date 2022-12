Grundy County Heroes and Helpers apporte Noël à plus de 150 enfants – Shaw Local

COMTÉ DE GRUNDY – La quatrième virée annuelle de magasinage des Fêtes de Grundy County Heroes & Helpers a amené Noël à plus de 150 enfants ce samedi à la First Christian Church.

Plus de 70 héros et 150 aides de partout à Grundy se sont portés volontaires pour s’assurer que chaque enfant passe un Noël magique et une interaction positive avec les héros locaux. Cette année, l’organisation a pu offrir Noël à 155 enfants du comté de Grundy.

Heroes & Helpers est un groupe à but non lucratif créé par Wendy Briley après que son mari Ken Briley soit devenu le shérif du comté de Grundy. Le couple voulait faire quelque chose de positif pour la communauté et l’accent était mis sur les enfants défavorisés. Après avoir examiné ce qui était déjà disponible, ils ont constaté qu’aucune communauté ne tenait de magasin avec un événement policier et a décidé d’inclure la police, les pompiers et l’EMT.

L’officier Rodriguez du département de police de Channahon aide Xavier à essayer des chaussures lors de l’événement Heroes and Helpers du comté de Grundy samedi. (Maribeth Wilson)

Tous les enfants qui viennent à l’organisation ont vécu un certain type de traumatisme. Ils ne doivent pas nécessairement être au seuil de pauvreté. Certains enfants ont survécu au cancer, les grands-parents peuvent avoir pris la garde ou les parents peuvent être en prison. Le but de l’événement est d’aider ceux qui en ont besoin et de s’assurer que les enfants vivent des interactions positives avec les premiers intervenants.

“Beaucoup de ces enfants, la première fois qu’ils ont une interaction avec un officier, un pompier ou un premier intervenant, c’est une interaction négative. Donc, pour eux, voir un incendie ou un ambulancier, voir qu’ils vont bien, qu’ils n’ont pas besoin d’avoir peur d’eux parce que leur proche n’est pas revenu, c’est ce qui est important », a déclaré Wendy Briley.

Le chef adjoint Adam Bogart du département de police de Channahon avec Brentley lors de l’événement Heroes and Helpers du comté de Grundy samedi. (Maribeth Wilson)

Cette année, Heroes and Helpers a pu collecter 80 000 $ auprès de diverses entités, telles que la collecte de fonds par tirage au sort en octobre et divers dons communautaires tout au long de l’année.

“J’adore voir tous nos premiers intervenants à travers le comté travailler avec des centaines de membres de notre communauté, tous donnant de leur temps pour aider les enfants dont les familles ont juste besoin d’un peu de soutien supplémentaire”, a déclaré Trimberlie Jahn, secrétaire pour Heroes & Helpers.

“Voir les rires et la joie entre les enfants et leur héros qui passe la journée avec eux contribue finalement à faciliter des relations positives. C’est l’esprit des fêtes en action », a-t-elle déclaré.

De gauche à droite : Sonny Bottari, l’officier Mark Vanderploeg, Debbie Vanderploeg et K9 Niko lors de l’événement Grundy County Heroes and Helpers samedi. (Maribeth Wilson)

À 8 heures du matin, les enfants ont commencé à entrer, pleins d’enthousiasme pour les événements de la journée. Ils ont été classés en catégories et ont reçu un héros avec qui passer leur temps. Les enfants âgés de 3 à 15 ans ont dit au revoir à leurs parents et ont chargé le premier bus avec impatience.

Au retour de leur virée shopping, les enfants ont été accueillis par des parents, des héros et des bénévoles. Les enfants remettaient leurs achats à leurs parents pour qu’ils les chargent dans leurs véhicules. Mais l’excitation n’était pas encore terminée, car chaque enfant a pu choisir une variété de jouets.

“C’était une journée fantastique. Nous avons eu beaucoup de plaisir à redonner à des enfants méritants de la communauté. Il est important de souligner les bonnes choses que font les premiers intervenants dans la communauté », a déclaré le chef adjoint Adam Bogart de la police de Channahon.