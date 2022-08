Grundy County Corn Festival à la recherche de bénévoles – Shaw Local

Le festival du maïs du comté de Grundy recherche des bénévoles de tous âges pour fournir une assistance avant, pendant et après le festival.

Les organisateurs demandent de l’aide pour livrer des macarons et des livres du Festival du maïs aux entreprises locales, couper et suspendre du maïs dans le centre-ville de Morris, aider le personnel avec des petits boulots, vendre des macarons au zoo pour enfants, collecter des boîtes à boutons auprès d’entreprises locales et plus encore.

De nombreuses opportunités de bénévolat se présentent de manière inattendue. Pour plus d’informations ou pour vous inscrire en tant que bénévole, contactez le personnel du Corn Festival au 815-942-2676, cornfest@cornfestival.org ou assistant@cornfestival.org.