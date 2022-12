Grundy County Combat Club offre la discipline, la confiance et les compétences de combat grâce à la formation – Shaw Local

MAZON – L’entraîneur Nick Galvan souhaite offrir à ses élèves une expérience d’entraînement qui les laisse détendus et confiants, a-t-il déclaré.

Avec des cours hors de Mazon, le Club de combat du comté de Grundy a commencé en octobre 2019 sous les instructions de Galvan. En avril, le club a déménagé dans l’ancien marché de Mazon au 701 Park St.

“J’ai déménagé de cette façon il y a quatre ans”, a déclaré Galvan, originaire de Joliet. « Il n’y avait pas encore d’entraînement ici. Donc, il n’y avait pas de gymnases de boxe, il n’y avait pas de kickboxing – il y avait une école de tae kwon do à Morris.

« Nous avons trouvé une salle de fitness ouverte 24h/24, c’est maintenant Fitness Premier. L’ancien propriétaire, nous avions quelque chose d’établi avec lui et avons commencé à organiser des cours à partir de là, avons constitué notre petit groupe, puis nous sommes restés à Resolve Fitness pendant 2 ans et demi et nous sommes arrivés ici en avril », a-t-il déclaré.

Galvan a déclaré que ses cours sont pour tous les niveaux et qu’il y a des avantages pour chaque groupe d’âge. Actuellement, il entraîne des étudiants âgés de 6 à 67 ans. Les cours commencent régulièrement par des exercices d’échauffement tels que le saut à la corde, suivis de boxe et d’un retour au calme.

“En tant qu’entraîneur, vous devez ajuster votre style d’enseignement pour vous assurer que tout le monde suit les mouvements. Donc, généralement, nous essayons de garder les mêmes niveaux d’expérience les uns autour des autres. Ainsi, nos débutants sont à un endroit, les intermédiaires seront à un autre et nos étudiants avancés sont sur le ring », a-t-il déclaré.

Galvan a déclaré qu’il croyait qu’il y avait des idées fausses sur les personnes impliquées dans les sports de combat, comme la boxe et le kickboxing.

«Ce n’est pas la réalité cependant, c’est pourquoi nous nous entraînons comme nous le faisons. Nous nous entraînons à des rondes à haut volume, de cette façon lorsque notre pratique est terminée, nous avons terminé. Vous ne voulez pas rentrer chez vous et traîner, vous voulez rentrer chez vous et vous détendre », a-t-il déclaré.

Nick Galvan (à droite) donne des instructions à sa cousine Bianca Guardiola lors d’un récent cours de boxe organisé à Resolve Fitness & Health dans cette photo d’archive Shaw 2020. (Megann Horstead)

En tant que club de boxe américain réglementé, le Grundy County Combat Club envoie des combattants participer à des tournois nationaux.

En novembre, Emma Karras, 17 ans, a participé à IKF Point Kickboxing et Muay Thai lors d’un tournoi à St. Louis, Missouri, et s’est classée deuxième en Semi-Contact Kickboxing.

« La formation ici n’est pas facile. C’est très dur, dur. Je veux être comme l’entraîneur Nick quand je serai plus grand et que je formerai des enfants. Le combat est difficile pour moi, c’est différent parce que j’ai les yeux fermés, mais j’aime être l’élève de l’entraîneur Nick. Il me rend plus fort et plus dur », a déclaré Karras.

Alors que le club forme des combattants compétitifs, Galvan a déclaré que la majorité de sa clientèle essaie simplement d’entrer ou de rester en bonne santé physique.

“Nos cours sont tous principalement basés sur la forme physique. Nous avons des enfants, des gars et des filles qui concourent pour nous, mais notre objectif principal ici est de faire venir les gens, de faire un bon entraînement et d’apprendre le sport du kickboxing », a déclaré Galvan. “Je veux juste que les gens viennent, s’entraînent bien et acquièrent une discipline globale avec l’entraînement.”

Le gymnase est ouvert à 18h30 du lundi au vendredi pour les adultes. Les cours de boxe ont lieu le lundi et le mercredi, avec du kickboxing le mardi et du sparring le vendredi. Le programme d’entraînement junior pour les enfants est à 17h30 les lundi, mardi et jeudi. Les week-ends sont disponibles pour des séances d’entraînement personnel. Les cours coûtent 55 $ par mois ou des frais d’inscription de 10 $. Le premier cours de Galvan est toujours gratuit.

Galvan a déclaré que tout le monde est le bienvenu pour s’entraîner avec lui, qu’ils prévoient de concourir ou qu’ils recherchent simplement un bon entraînement.

“Vous pouvez entrer et nous pouvons vous aider à atteindre tout type d’objectif de remise en forme ou de perte de poids, ou vous pouvez entrer et simplement profiter d’un bon entraînement et vous amuser avec nous”, a déclaré Galvan. « Je veux que les gens comprennent que c’est un endroit pour tout le monde. Vous n’avez pas besoin d’être un combattant pour vous entraîner ici. Vous pouvez vous entraîner comme un combattant, mais vous n’êtes pas obligé d’en être un.