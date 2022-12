Grundy Chamber célèbre McCullough Implement Company – Shaw Local

MORRIS – McCullough Implement Company a officiellement célébré son achat de l’ancienne Turf Team avec une journée portes ouvertes et une coupe de ruban le 3 décembre.

“La famille Price a fait un travail remarquable au service de la communauté en tant qu’équipe Turf et nous voulons poursuivre cet héritage”, a déclaré le propriétaire Matt McCullough. « Lorsque vous franchissez la porte aujourd’hui, vous verrez toujours les visages amicaux que vous avez vus auparavant et bénéficierez du même service de qualité. Le seul changement visible est le panneau au bout de l’allée qui indique désormais McCullough Implement Company ! »

Matt et Steve McCullough ont acheté l’entreprise située au 4620 US 6 à Morris plus tôt cette année. Cet emplacement est l’un des trois emplacements McCullough – Watseka, Lowell, Indiana et maintenant Morris. McCullough Implement a débuté en 1940 et est un distributeur autorisé de grandes marques telles que Kubota, Brent, eXmark, Hustler, Brandt, etc.

«Nous fournissons une vaste gamme d’équipements pour les clients résidentiels, commerciaux, de la construction et de l’agriculture, et nous nous spécialisons dans les pièces et le service. Notre équipe travaille dur pour que nos clients continuent de travailler », a déclaré Steve McCullough.

L’entreprise promet de poursuivre le service auquel la communauté s’attend tout en élargissant l’offre de produits pour les chariots et chariots à vis sans fin, le travail du sol et les semoirs, l’application d’engrais et l’équipement de fenaison et d’élevage. Bientôt, les clients verront des marques telles que Brent, H&S, Great Plains, Brandt et Unverferth chez le concessionnaire.

De plus, ils prévoient d’agrandir le département de service pour offrir des appels de service sur place. Les techniciens de service expérimentés de McCullough sont une excellente extension de la concession et viendront directement à vous, a déclaré Matt McCullough.

« McCullough Implement Company est un excellent ajout à notre communauté. Les propriétaires et le personnel se sont déjà intégrés ici en s’impliquant et en soutenant notre communauté d’affaires », a déclaré la présidente et chef de la direction de la Chambre, Christina Van Yperen.

Une coupe de ruban de la Grundy Chamber a eu lieu à McCullough le 3 décembre et a réuni la famille et le personnel McCullough, le personnel et les ambassadeurs de la Chambre, ainsi que le Père Noël lui-même. La journée portes ouvertes invitait les familles à rendre visite au Père Noël et à recevoir des friandises fournies par Alpine Coffee Bar et Morris Bakery.

L’entreprise emploie actuellement 12 personnes sur le site de Morris et est ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30 et de 8 h à midi le samedi.

Pour plus d’informations sur McCullough Implement Company, appelez le (815) 942-6620 ou visitez mcagplus.com.

Pour plus d’informations sur la chambre du comté de Grundy, appelez le 815-942-0113 ou visitez grundychamber.com.