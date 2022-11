Grundy Board maintient la majorité républicaine – Shaw Local

CONSEIL GRUNDY – Le conseil du comté de Grundy avait 22 candidats en lice pour les 18 sièges disponibles. Il y a six sièges ouverts par district. Après l’élection primaire, seuls les districts 1 et 3 du conseil du comté de Grundy ont été contestés.

Historiquement, le conseil du comté de Grundy a détenu une majorité républicaine, après l’élection d’hier soir, le conseil du comté de Grundy a cinq nouveaux visages et les démocrates ont perdu trois sièges au conseil, améliorant la majorité républicaine 17-1.

Un démocrate et six républicains se sont battus pour les six sièges disponibles dans le district 1, et les républicains sont arrivés en tête. Les titulaires Drew Muffler, Dan Cheshareck, Jerald White et les nouveaux arrivants Christina Jenkins-Likar, Douglas Ferro et Nathanael Greene ont tous été élus pour représenter le district 1. Le démocrate sortant Cody Mulac n’a pas été réélu à son siège dans le district 1. Tous les candidats vivent à Morris.

Le nouveau venu Nathaniel Greene, qui travaillait auparavant comme assistant législatif du représentant David Welter, est l’un des plus jeunes élus du comté à l’âge de 19 ans.

“Je suis très excité et reconnaissant d’avoir été élu au conseil d’administration du comté de Grundy à un si jeune âge et d’avoir l’opportunité d’apprendre et de représenter les habitants du comté de Grundy”, a déclaré Greene.

Les six candidats du district 2 sont des républicains sortants, le président Chris Balkema de Channahon, Joshua Harris, Debra Warning, Joseph Dominic Schiavone, Greg Ridenour tous de Minooka et Eric Rasmusson de Morris resteront en fonction.

Pendant ce temps, le district 3 a vu la seule démocrate élue, la titulaire Ann Gill de Coal City. Gill sera désormais le membre du conseil d’administration le plus ancien du comté de Grundy, après Millie Dyer du district 1. Elle est rédactrice en chef du Coal City Courant et est un membre actif du département de théâtre de Coal City.

« Je suis très reconnaissant et honoré d’avoir été réélu. Je vais continuer à travailler très dur pour mon district. J’ai toujours travaillé de manière bipartite pour faire ce qui est le mieux pour les habitants du comté de Grundy et je prévois de continuer à le faire », a déclaré Gill.

Les républicains sortants Douglas Boresi de Coal City, Caleb Counterman de Morris, Harold Vota de Coal City, les nouveaux arrivants James K. Riley de Gardner et Georgette Vota de Coal City constitueront le reste du district 3.

Le conseil du comté de Grundy tiendra une réunion de réorganisation en décembre.