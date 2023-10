Grundy Bank se joint aux banques américaines dans une campagne anti-hameçonnage – Shaw Local

Grundy Bank a rejoint l’American Banks Association et des banques à travers les États-Unis pour promouvoir une campagne à l’échelle du secteur sensibilisant les clients à la menace persistante des escroqueries par phishing en utilisant le hashtag #BanksNeverAskThat.

La FTC estime que les consommateurs ont perdu 8,8 milliards de dollars à cause du phishing et d’autres fraudes en 2022, soit une augmentation de 44 % par rapport à 2021.

La campagne #BanksNeverAskThat utilise un humour accrocheur et d’autres contenus attrayants pour permettre aux consommateurs d’identifier les fausses communications bancaires demandant des informations sensibles telles que leur mot de passe et leur numéro de sécurité sociale.

« Garder vos informations personnelles privées est crucial pour protéger votre argent », a déclaré Kevin Olson, président et chef de la direction de Grundy Bank. « Les fraudeurs peuvent utiliser vos informations pour usurper votre identité et accéder à vos comptes financiers. Par conséquent, il est important d’être prudent et de ne pas répondre aux e-mails, appels téléphoniques ou SMS suspects vous demandant vos informations personnelles. En restant informé et vigilant, vous pouvez éviter d’être victime de fraude financière.

La campagne a débuté le 2 octobre, marquant le début du Mois national de sensibilisation à la cybersécurité. Grundy Bank sensibilisera à travers cette campagne avec des vidéos et des conseils aux consommateurs sur les réseaux sociaux et dans les agences bancaires. Parce que l’éducation à la cybersécurité et la sensibilisation à la fraude peuvent être ennuyeuses et oubliables, la campagne #BanksNeverAskThat est conçue pour être lumineuse et audacieuse avec un peu de comédie.

« Préféreriez-vous renoncer au sucre ou au sel ? », demande aux utilisateurs l’un des messages de la campagne sur les réseaux sociaux. « Les banques vous envoyant des SMS sur le sucré ou le salé seraient tout aussi étranges que les banques vous envoyant un lien pour vous connecter, parce que #BanksNeverAskThat. »

Les courtes vidéos proposeront des scénarios ridicules comme tapisser une pièce avec de l’argent liquide, faire griller des guimauves sur un feu d’argent liquide et recycler l’argent liquide le jour des poubelles pour rappeler aux gens qu’ils risquent de perdre de l’argent s’ils ne sont pas vigilants. Pour plus d’informations, visitez banksneveraskthat.com.

« En se faisant passer pour une banque, un escroc peut voler des milliers de dollars avec un seul message texte, appel téléphonique ou e-mail », a déclaré Paul Benda, vice-président principal, risque opérationnel et cybersécurité chez ABA. « Avec le fort soutien des banques participantes comme Grundy Bank, la campagne #BanksNeverAskThat cherche à renverser la situation en fournissant aux consommateurs les informations dont ils ont besoin pour déjouer les fraudeurs et protéger leur argent. »