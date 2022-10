Grundy Bank rejoint la campagne anti-hameçonnage #BanksNeverAskThat – Shaw Local

L’American Bankers Association et les banques des États-Unis se sont associées à une campagne coordonnée à l’échelle de l’industrie pour protéger les consommateurs pendant le mois national de sensibilisation à la cybersécurité.

Grundy Bank a rejoint la campagne ABA pour éduquer les consommateurs sur la menace persistante des escroqueries par hameçonnage. La Federal Trade Commission estime que les consommateurs ont perdu 5,8 milliards de dollars à cause du phishing et d’autres fraudes en 2021, soit une augmentation de plus de 70 % par rapport à 2020. Pour lutter contre le phishing, la campagne #BanksNeverAskThat utilise un humour accrocheur et d’autres contenus attrayants pour permettre aux consommateurs de identifier les fausses communications bancaires demandant des informations sensibles comme leurs mots de passe et numéros de sécurité sociale.

Grundy Bank, avec plus de 1 000 banques à travers les États-Unis, a lancé le mois d’octobre avec le mois national de sensibilisation à la cybersécurité. Tout au long du mois, Grundy Bank partagera de courtes vidéos accrocheuses et engageantes et des conseils aux consommateurs sur les réseaux sociaux et dans les agences bancaires pour mettre en évidence les stratagèmes de phishing courants. Parce que l’éducation à la cybersécurité et la sensibilisation à la fraude peuvent souvent être ennuyeuses et oubliables pour de nombreux consommateurs, la campagne est conçue pour être brillante et audacieuse avec un peu de comédie.

Les courtes vidéos de la campagne proposent des scénarios ridicules comme tapisser une pièce avec de l’argent, faire griller des guimauves sur un feu d’argent et recycler l’argent le jour des ordures. Les consommateurs sont dirigés vers bankneveraskthat.comoù ils trouveront un jeu interactif, des vidéos, des alertes d’hameçonnage, des conseils et une FAQ.