Grundy Bank promeut la littératie financière dans les écoles secondaires locales – Shaw Local

MINOOKA – Grundy Bank a eu l’occasion de visiter l’école secondaire communautaire de Minooka et d’échanger avec les élèves sur l’importance de la littératie financière grâce à un programme parrainé par la banque appelé Banzai. Grundy Bank a parrainé 5 écoles, 13 enseignants et 380 étudiants dans le cadre de ce programme.

Les modules interactifs, les cahiers d’exercices et le contenu pédagogique de Banzai ont aidé des millions d’étudiants à se préparer à la finance du monde réel. Les employés de Grundy Bank ont ​​passé en revue les connaissances bancaires de base avec les étudiants, notamment la budgétisation, les dépenses, les comptes de dépôt et la rédaction de chèques. Les élèves ont pu participer à une discussion en classe sur les emprunts, les intérêts et les frais, la constitution d’un crédit et l’importance de rembourser.

« Je suis fier de faire partie d’une organisation qui veut redonner à nos écoles locales. Le programme Banzai est un excellent outil pour les élèves du secondaire pour comprendre l’importance des finances personnelles et comment elles seront liées à leur vie quotidienne. Les élèves de l’école secondaire Minooka ont été très engagés dans la conversation et ont posé un certain nombre de bonnes questions », a déclaré Tami Coss, responsable des services bancaires commerciaux de la Grundy Bank.

Grâce au parrainage de Grundy Bank, les étudiants peuvent vivre une expérience de jeu en ligne qui leur propose des scénarios tels que des problèmes de voiture, la recherche d’un appartement et des dépenses imprévues. Les élèves apprennent à établir des objectifs, à établir un budget et à naviguer dans un jeu interactif pour découvrir comment de petites décisions peuvent avoir un impact important sur leur bien-être financier. Non seulement Banzai propose des cours de littératie financière, mais propose également des cours sur les frais universitaires, la sécurité sur Internet, la gestion de la dette et la planification en cas d’urgence.

« Mes étudiants apprécient vraiment le programme Banzai ce semestre ! Le format unique permet aux étudiants de naviguer à travers des scénarios réels et de voir comment les décisions qu’ils prennent peuvent avoir un impact sur leur avenir financier. C’était amusant d’entendre les conversations pendant que les élèves parcouraient « le jeu » et beaucoup y jouent plus d’une fois pour voir s’ils pourraient prendre de meilleures décisions. Les pannes de transmission, les frais de découvert et les inondations sans assurance ne sont que quelques-uns des scénarios auxquels ils sont confrontés alors qu’ils essaient de respecter leur budget mensuel. J’ai hâte de voir la progression de mes élèves du prétest au posttest. Nous avons également bénéficié du large éventail d’articles et d’outils disponibles dans la bibliothèque. Chaque élève devrait vivre une expérience comme celle-ci avant de partir dans le «monde réel», a déclaré Julie Ziel, enseignante en sciences de la consommation familiale à la Minooka Community High School.