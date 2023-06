Grundy Bank partage 6 erreurs financières que les jeunes mariés devraient éviter – Shaw Local

La saison des mariages d’été bat son plein et les jeunes mariés vont bientôt gérer leurs finances à deux. Grundy Bank encourage les couples à ne pas perdre de temps à déterminer comment ils géreront les problèmes d’argent en tant que conjoints et partenaires financiers.

« L’élaboration d’un plan financier peut souvent prendre le pas sur l’excitation d’un mariage. » A déclaré Christine Mendez, directrice des ventes et du marketing de Grundy Bank. « Mais il est important de se rappeler qu’il ne s’agit pas seulement d’un mariage de cœur, mais aussi d’un mariage de finances. »

Pour aider les couples à démarrer leur voyage sur une base financière solide, Grundy Bank met en garde les consommateurs contre ces erreurs financières après le mariage.

1. Éviter de parler d’argent. Discuter de vos finances peut être un peu inconfortable pour de nombreux couples, mais ceux qui s’y attaquent de front s’en porteront mieux. Comprenez les objectifs financiers et les habitudes de consommation de votre partenaire. Bien que vous puissiez avoir des réponses différentes, cette conversation peut vous aider à développer une approche de la gestion de l’argent qui fonctionne pour vous deux.

2. Ne pas établir de budget. Une erreur que commettent de nombreux couples est de ne pas établir un budget dès le début. Après avoir évalué vos finances en binôme, déterminez comment vous allez dépenser votre argent chaque mois. Y a-t-il certaines dépenses que vous devriez réduire et d’autres pour lesquelles vous devriez économiser ? Parvenir à un accord sur ces points et établir un budget sera bénéfique pour la santé de vos comptes bancaires et de votre relation.

3. Ne pas avoir de plan pour vos comptes. Il n’y a pas de « bonne » façon de gérer vos comptes. Les couples peuvent choisir d’avoir exclusivement des comptes joints, un compte joint ainsi que des comptes séparés

comptes pour l’épargne ou les dépenses personnelles, ou garder les choses entièrement divisées. Discutez de vos préférences ensemble et décidez ce qui vous met le plus à l’aise.

4. A défaut de constituer un fonds d’urgence. La vie est pleine de surprises et malheureusement, certaines de ces surprises peuvent coûter cher. Avoir un fonds d’urgence vous aidera à éviter des situations financières précaires en cas de problème. Il est important que vous décidiez ensemble de la façon dont vous allez mettre l’argent de côté.

5. Ne pas établir de coût minimum pour discuter de grosses dépenses. Bien que tous les achats n’exigent pas une conversation, ceux qui sont plus coûteux et qui ont un impact sur le budget familial devraient le faire. Déterminez quel est le seuil en tant que couple. Pour toute dépense supérieure à ce coût, vous devriez tous les deux vous mettre d’accord pour savoir s’il s’agit d’un achat nécessaire.

6. Oublier de mettre à jour vos bénéficiaires. Maintenant que vous avez officiellement noué le nœud, vous devriez probablement identifier votre conjoint comme la personne qui recevra les avantages de votre testament, de votre police d’assurance-vie et de vos comptes financiers comme votre 401 (K), vos chèques et vos économies. Ne commettez pas l’erreur d’attendre qu’une urgence survienne pour gérer cela.