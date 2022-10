Grundy Bank organise une collecte de manteaux d’hiver dans les succursales de Morris, Wilmington – Shaw Local

Le comité de bienfaisance de Grundy Bank ramène cette année sa collecte annuelle de manteaux d’hiver pour aider à collecter des manteaux pour les résidents locaux de Grundy et du sud des comtés de Will en préparation de la prochaine saison hivernale. Grundy Bank acceptera le don de manteaux légèrement usagés ou neufs pour hommes, femmes et enfants de toutes tailles. Les manteaux peuvent être déposés à la succursale principale située au 201 Liberty Street à Morris ou à la succursale de Wilmington au 120 S. Main Street.

La collecte de manteaux de cette année débutera le 17 octobre et se poursuivra jusqu’au 17 novembre. Tous les manteaux donnés iront à We Care of Grundy County à Morris et Our Caring Closet NFP à Wilmington.

Notre Caring Closet à Wilmington offre gratuitement des articles ménagers et des vêtements de toutes tailles aux personnes et aux familles dans le besoin immédiat. We Care of Grundy County propose des services allant de la nourriture, des vêtements, une aide ponctuelle au loyer / prêt hypothécaire, des services publics et une aide aux vacances.

Pour plus d’informations, contactez la directrice du marketing et des ventes de Grundy Bank, Christine Mendez, au 815-513-2241 ou à cmendez@grundybank.com.