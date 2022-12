Grundy Bank fait un don à l’équipe de volleyball de l’école secondaire Morris – Shaw Local

MORRIS – Grundy Bank a récemment fait don d’un chèque de 1 000 $ aux équipes féminines de volley-ball de la Morris Community High School Varsity et Sophomore pour leur nombre exceptionnel de « kills » cette saison avec un total de 474 à domicile cette année.

«Nous tenons à remercier tout le monde à Grundy Bank pour avoir mis en place cela et soutenu notre programme avec ce don. Toutes les filles des équipes Sophomore et Varsity étaient ravies qu’à chaque fois qu’elles jouaient à la maison, elles pouvaient aider à soutenir le programme de volley-ball du MCHS, et cela se voyait par le succès de leur saison et le montant qu’elles pouvaient amasser. Dit Scott Howell, professeur d’éducation spécialisée et entraîneur principal de volleyball féminin de l’université.

Les fonds donnés seront utilisés pour acheter un nouvel iPad pour filmer les matchs et conserver les statistiques, ainsi que pour utiliser le reste des fonds pour les repas d’équipe cet été pour leur voyage de tournoi annuel à Springfield.

«Être en mesure de soutenir l’athlétisme de nos écoles secondaires locales est toujours une chose excitante à faire. Les filles ont eu une saison formidable et ont vraiment pu montrer leurs compétences. Offrir et soutenir des activités parascolaires est essentiel au développement de nos jeunes. », a déclaré Christine Mendez, directrice marketing et commerciale de Grundy Bank.