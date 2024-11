GRT Architects agrandit ses entrepôts du New Jersey en un complexe à usage mixte

GRT Architects, basé à New York, a achevé un complexe à usage mixte à Jersey City, qui impliquait la restauration de trois entrepôts en brique et l’ajout de quatre nouveaux niveaux.





Le développement du 66 Monitor – également connu sous le nom L’étourneau – comprend 39 unités résidentielles, un grand restaurant, un petit café et un parking au sein du complexe agrandi.

Construits à l’origine au XIXe siècle, les trois entrepôts ont été construits indépendamment les uns des autres et présentent des lignes de toit et des détails architecturaux distinctifs tels que des corniches et des rythmes de fenêtres.

GRT Architectes s’est efforcé de préserver et de mettre à jour ces structures existantes et a conçu un ajout unificateur pour s’asseoir au sommet des trois.

Cette forme contemporaine comprend des briques empilées d’un blanc éclatant et des fenestrations régulièrement espacées, contrastant avec les fenêtres espacées irrégulièrement et la teinte beige de l’ancienne construction.

Les deux sont également séparés par une « révélation d’ombre » – une bande horizontale sombre incrustée autour du périmètre, qui souligne visuellement le passage de l’ancien au nouveau.

« La façade rationnellement aménagée contraste avec l’irrégularité des bâtiments existants du début du XXe siècle », a déclaré GRT Architects.

D’autres mouvements architecturaux sur la façade avant visent à répondre aux bâtiments d’entrepôt existants.

« Nous avons réduit la masse de notre ajout de quatre étages en termes de plan et d’élévation pour reconnaître la façade tripartite le long de la rue Monitor et réduire l’encombrement adjacent aux bâtiments voisins de plus petite échelle », a déclaré GRT Architects.

Toutes les nouvelles ouvertures dans les murs existants ont été réalisées avec soin, tandis que les volets métalliques industriels ont été remplacés par du vitrage.

Un hall d’entrée à double hauteur occupe le bâtiment central au toit à pignon et présente des détails qui attirent l’attention sur sa construction.

Il s’agit notamment de fermes de récupération exposées qui ont été peintes en blanc pour correspondre aux murs et au plafond et qui se reflètent subtilement dans les sols en béton poli.

De nouvelles colonnes structurelles en béton ont été laissées exposées, tandis que davantage de bois récupéré a été réutilisé pour créer des meubles pour les espaces communs du premier et du deuxième étage autour du hall.

« Nous avions pour objectif de réutiliser et de récupérer autant que possible », a déclaré l’équipe.

Les résidents des bâtiments ont également accès à un toit-terrasse offrant une vue du New Jersey jusqu’aux toits de Manhattan.

La société néerlandaise Concrete achève le plus haut gratte-ciel résidentiel du New Jersey

L’adaptation des bâtiments historiques a nécessité d’importants travaux techniques, notamment la stabilisation des murs de briques existants à l’aide d’un renforcement de façade en acier.

Les murs de briques existants, d’une épaisseur d’un pied, ont également été isolés de l’intérieur et imperméabilisés de l’extérieur.

GRT Architects a été fondée par Rustam-Marc Mehta et Tal Schori en 2014, et le cabinet a travaillé sur divers projets dans la région de Tristate au cours de la dernière décennie.

Dans le secteur résidentiel, le studio a déjà réalisé une maison noire dotée d’immenses fenêtres triangulaires dans le comté de Dutchess à New York et un bungalow en cèdre au-dessus d’un marais sur le littoral du Connecticut.

Jersey City est au milieu d’un boom de la construction, alors que de plus en plus de New-Yorkais à la recherche d’un logement à moindre coût choisissent de traverser le fleuve Hudson pour se déplacer.

Les bâtiments qui ont vu le jour comprennent un trio de tours aux formes rectangulaires et aux fenêtres grillagées de Hollwich Kushner et Handel Architects, ainsi que le plus haut gratte-ciel résidentiel du New Jersey de Concrete.

La photographie est de Michael Vahrenwald.