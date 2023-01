‘Grown-ish’ Saison 5 Talk Zoey & Aaron’s Reunion & More (Exclusif) – Hollywood Life

Cultivé revient pour de tout nouveaux épisodes à partir du 18 janvier. La série à succès Freeform a présenté une refonte au début de la saison 5 et a vraiment pris son envol avec ce prochain chapitre. Yara Shahidi sera de retour dans la saison 5, alors préparez-vous. HollywoodLa Vie parlé EXCLUSIVEMENT avec Trevor Jackson et Marcus Scribner sur l’impact du retour de Zoey.

Plus de nouvelles “adultes” :

“Je peux dire que je pense que c’est le plus dur qu’il ait jamais fait en essayant de lui montrer, je pense”, a déclaré Trevor. HollywoodLa Vie lors de la tournée de presse hivernale de la Television Critics Association. «J’ai l’impression que lorsque vous êtes jeune et que vous êtes dans une relation, vous faites certaines choses et vous réalisez, oh, d’accord, comment cette personne réagit-elle à cela, et vous savez en quelque sorte ce que cette personne aime. Je pense qu’il va très loin dans l’aspect romantique ou essaie de… Il y a beaucoup de choses qui se passent entre lui et Zoey de manière positive.

Marcus a révélé que Junior “ressent une sorte de chemin” à propos de sa sœur revenant dans le mix. « Il a ses émotions mitigées. Il est très excité que sa sœur soit là et il est capable de le guider et a beaucoup d’expérience, l’aidant à sortir de ces situations difficiles, mais en même temps, il veut vraiment se faire un nom, s’imposer comme le protagoniste de son histoire, au propre comme au figuré », a expliqué Marcus.

Il a poursuivi: “Il a toujours l’impression de vivre dans son ombre, donc il a l’impression que cela a été une opportunité de se cimenter comme une sorte de sa propre personne, son propre homme, au lieu d’être le petit frère de Zoey. Il y a beaucoup d’émotions mitigées, et j’ai vraiment apprécié cette saison à cause du développement de cette relation, sa relation frère-sœur, parce qu’il y a eu beaucoup de ressentiment de la part de Junior dont nous n’avons vraiment pas entendu parler, et puis ils en parler qui sait où ça va à partir de là, mais j’espère que les choses se résoudront.

Quant à Doug, Diggy Simmons a plaisanté que la lutte est réelle. « Doug est fauché », a déclaré Diggy. Doug se fait expulser de son appartement et perd sa voiture, mais il a un “ami incroyable” en Aaron qui laisse Doug emménager avec lui. «Il doit être un bar maintenant. Il a perdu son travail. Il navigue là-dessus, alors nous verrons s’il s’en sort ou s’il reste fauché », a taquiné Diggy.

Freeform a déjà annoncé que le spectacle a été renouvelé pour la saison 6. Diggy espère explorer le “côté new-yorkais” de Doug et peut-être faire un voyage dans la Grosse Pomme. Manifestons cela ! Nouveaux épisodes de adulte diffusé les mercredis à 22h30 sur Freeform.

