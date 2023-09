Grow Financial Federal Credit Union choisit Baker Hill NextGen® pour stimuler la croissance des prêts aux entreprises

CARMEL, Ind., 26 septembre 2023 /PRNewswire/ — Colline Boulangerle principal fournisseur de technologies financières dans la fourniture de solutions pour l’octroi de prêts, la gestion des risques et l’analyse, a ajouté Développer la coopérative financière fédérale de crédit comme son nouveau client. La coopérative de crédit a choisi de s’associer à Baker Hill pour développer son portefeuille de prêts aux entreprises.

Fondée en 1955 et basée à Tampa, Florideavec plus de 3,5 milliards de dollars en actifs, Grow Financial sert plus de 250 000 membres avec 26 sites à travers Floride et Caroline du Sud. Qu’il s’agisse d’aider les gens à économiser de l’argent, à gérer leurs dépenses quotidiennes ou à promouvoir la littératie financière, Grow vise à aider les membres de leurs communautés locales à réussir et à prospérer.

Pour permettre aux entreprises membres de prospérer financièrement, Grow a choisi Baker Hill NextGen® Création de prêts aux petites entreprises pour rationaliser son processus de prêt aux entreprises. Avant Baker Hill, la coopérative de crédit était confrontée à des flux de travail manuels et à de multiples systèmes existants qui rendaient difficile et plus longue la réponse et le traitement des demandes de prêt des membres commerciaux. En mettant en œuvre Baker Hill NextGen® Origination de prêts aux petites entreprises, Grow peut traiter davantage de demandes de prêts aux entreprises avec plus de précision et de cohérence, et optimiser son portefeuille de prêts aux entreprises pour la croissance.

« Nous savons que les petites entreprises constituent le fondement de nos communautés locales. En tant qu’entreprise locale, nous sommes là pour aider les entreprises à se développer grâce à des services bancaires personnalisés qui répondent aux besoins des propriétaires d’entreprise », a déclaré Thomas Feindt, président et chef de la direction de Grow Financial. « Pour y parvenir et continuer à offrir des taux et des options de financement compétitifs aux entreprises que nous servons, nous avons reconnu la nécessité d’un nouveau système d’octroi de prêts. Nous sommes impatients de travailler avec Baker Hill pour créer une meilleure expérience de prêt pour nos précieux membres commerciaux. «

« Les coopératives de crédit entretiennent souvent des liens profonds avec les communautés qu’elles servent, en particulier avec les entreprises locales, et Grow Financial ne fait pas exception », a déclaré John M. Deignan, président et chef de la direction de Baker Hill. « L’équipe de Grow est clairement fière des relations qu’elle a bâties avec ses membres et avec Baker Hill NextGen.®leur équipe peut continuer à entretenir des relations avec des entreprises dans tout le centre-ouest de la Floride et Caroline du Sud marchés. Baker Hill est fier de s’associer à une institution aussi réputée et axée sur la communauté. »

À propos de Grow Financial Federal Credit Union

Grow Financial Federal Credit Union est une organisation à but non lucratif qui travaille pour le bénéfice des membres de nos communautés, et non pour le portefeuille des actionnaires de l’entreprise. Créée en 1955 pour servir le personnel militaire et civil de la base aérienne MacDill à Tampa, FlorideGrow Financial s’est depuis développé pour fournir une gamme complète de services bancaires personnels et professionnels à plus de 250 000 membres, avec 26 magasins de quartier dans le centre-ouest de la Floride et Caroline du Sud. Apprenez-en davantage sur growfinancial.org.

À propos de Baker Hill

Baker Hill s’occupe de l’évolution de l’octroi de prêts en combinant son expertise technologique avec son expertise bancaire. Construit sur des décennies de collaboration aux côtés des banques et des coopératives de crédit alors qu’elles fournissent des ressources vitales à leurs communautés, Baker Hill NextGen® est une solution SaaS configurable à plateforme unique pour les entreprises, les petites entreprises, le montage de prêts à la consommation et la gestion des risques, qui évolue avec vous à mesure que les besoins de votre entreprise évoluent. Baker Hill fait évoluer les prêts. Pour plus d’informations, visitez bakerhill.com.

