Grover Stewart des Colts a suspendu 6 matchs pour avoir enfreint la politique de la ligue en matière d’amélioration des performances

INDIANAPOLIS : La NFL a suspendu mardi le plaqueur défensif titulaire des Colts d’Indianapolis Grover Stewart pour six matchs sans salaire, mardi, pour avoir enfreint la politique de la ligue en matière d’amélioration des performances.

Bien que les responsables de la ligue n’aient pas divulgué les détails de la violation, ils ont indiqué que Stewart pourrait revenir sur la liste active d’Indy le 4 décembre.

Stewart a été un élément clé de la défense contre la course d’Indy depuis qu’il a remodelé son corps après avoir été un choix de quatrième ronde en 2017 dans l’État d’Albany en Géorgie. Il a régulièrement augmenté son poids de 295 livres à 314, prenant un look beaucoup plus mince alors qu’il faisait équipe avec le double Pro Bowler DeForest Buckner pour donner à Indy (3-3) l’un des meilleurs tandems défensifs intérieurs de la NFL.

Cette saison, Stewart se classe huitième de l’équipe avec 20 plaqués, dont deux pour défaite, mais les entraîneurs des Colts ont répété à plusieurs reprises qu’il jouait au niveau Pro Bowl depuis plusieurs saisons.

Sans Stewart, les Colts placeront probablement Taven Bryan dans la formation de départ dimanche contre Cleveland (3-2). Bryan était le choix de première ronde de Jacksonville en 2018, 29e au classement général, mais il a signé avec Indy en tant qu’agent libre en mars.

___

AP NFL : https://apnews.com/hub/nfl

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Presse associée)