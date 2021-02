Groupes Facebook et balades en voiture de 14 heures. Certains résidents du Michigan sont «désespérés» pour le vaccin COVID-19.

Jodi Schumaker a pleuré alors qu’elle conduisait vers le nord sur l’Interstate 75 à travers le Kentucky mardi après-midi, se sentant vaincue alors qu’elle rentrait chez elle au Michigan sans se faire vacciner contre le COVID-19.

Ses espoirs avaient été anéantis par le mauvais temps qui a retardé les expéditions de vaccins contre le coronavirus partout aux États-Unis, y compris la livraison au magasin Walmart du Mississippi où elle et son mari avaient rendez-vous pour se faire vacciner.

« Je veux juste rentrer chez moi dans notre bulle, en sécurité jusqu’à ce que je puisse trouver un autre endroit pour me faire vacciner », a déclaré Schumaker, 53 ans.

La chasse de Schumaker pour un vaccin contre le coronavirus est presque entièrement centrée sur son mari, David, qui a 60 ans, paraplégique, souffre de diabète, d’hypertension artérielle et d’insuffisance cardiaque congestive.

« Je me lève tous les matins à 6, 7 heures du matin, et je cherche des créneaux qui pourraient être ouverts ou des listes que je pourrais obtenir et qui contiennent des doses supplémentaires », a-t-elle déclaré.

« Il a eu une crise cardiaque juste avant le COVID et il a eu une crise cardiaque pendant le COVID », a-t-elle déclaré. « Alors il va en physiothérapie et il rentre à la maison, et à part ça, ce voyage est la première chose qu’il a faite à l’extérieur de la maison depuis COVID. »

Pour une personne aussi médicalement fragile que David Schumaker, contracter le virus pourrait s’avérer mortel. Sa femme s’est donné pour mission de trouver un moyen de le faire vacciner – même si cela signifiait un trajet de 14 heures en voiture jusqu’au Mississippi.

« Ce tir pourrait signifier lui sauver la vie, tu sais? » A déclaré Jodi Schumaker. « Cela ne veut pas dire que nous allons pouvoir sortir et aller dans des endroits même si nous obtenons cela jusqu’à ce que le monde soit un endroit beaucoup plus sûr pour lui. »

Mais obtenir un rendez-vous pour un vaccin COVID-19 a été difficile pour beaucoup car la demande dépasse de loin l’offre, poussant certaines personnes à aller aux extrêmes pour obtenir une injection convoitée dans le bras.

Parce qu’il n’y a pas encore assez de doses de vaccins COVID-19 pour donner un coup à tous ceux qui en veulent un, les services de santé des États et locaux ont dû prioriser qui devrait être le premier à les obtenir.

Les directives d’éligibilité aux vaccins du Michigan ne se sont pas encore ouvertes pour inclure David Schumaker, qui fait partie du groupe prioritaire 1C pour les vaccinations contre le COVID-19. Seuls les 65 ans et plus, les personnes vivant dans des établissements de soins de longue durée et ceux qui occupent certains emplois considérés comme essentiels peuvent se faire vacciner dans la plupart des régions de l’État.

« Nous n’avons pas encore été appelés pour des créneaux de rendez-vous », a déclaré Jodi Schumaker. « Cela a été frustrant. Nous faisons tout ce que nous sommes censés faire. Nous nous masquons. Nous nous lavons et nous nous éloignons socialement. Nous n’avons pas été en mesure de célébrer les vacances avec nos enfants. Et ils nous ont demandé de nous faire photographier et nous » Je veux et j’attends, mais il n’y a aucun moyen de se faire photographier. «

Elle a trouvé un groupe Facebook appelé Midwest Vaccine Hunters à la mi-février et a demandé conseil. Là, des bénévoles aident des gens comme les Schumakers à trouver des rendez-vous pour les vaccins. C’est là qu’elle a appris que certaines personnes avaient réussi à se faire vacciner dans les magasins Walmart du Mississippi.

Katie Monaghan parcourait également la page Facebook des Midwest Vaccine Hunters plus tôt ce mois-ci et a réalisé à quel point les Michiganders comme les Schumakers avaient besoin d’aide.

Lorsque Monaghan a vu qu’il n’y avait pas de groupes Facebook de chasseurs de vaccins pour le Michigan, elle en a créé un et a commencé à utiliser ses compétences techniques pour aider les autres à prendre des rendez-vous.

«Vous voyez des gens qui sont juste, ils sont désespérés», a déclaré Monaghan, un ingénieur de fabrication de 27 ans. « Ils ont tout essayé, et pour pouvoir enfin obtenir ce rendez-vous pour eux, c’est juste la meilleure sensation au monde. »

Monaghan a lancé le premier groupe Facebook de chasseurs de vaccins de l’État le 11 février.

«La grande majorité du travail que nous faisons actuellement consiste à connecter les personnes éligibles aux rendez-vous et à les aider à naviguer dans le système quelque peu fragmenté d’obtention d’un rendez-vous», a déclaré Monaghan. «Nous entendons beaucoup de gens qui vivent à l’extérieur de l’État mais qui ont des parents âgés qui vivent dans la région et qui essaient de naviguer dans le système du Michigan pour obtenir ce rendez-vous de leurs parents âgés.

«Le déploiement au Michigan a fait un très bon travail en s’assurant que vous êtes très proche d’un endroit qui distribue des vaccins, mais le revers de la médaille est que, comme il y a très peu de disponibilité en ce moment, vous devez vérifier beaucoup de places et entrez dans de nombreuses files d’attente différentes pour obtenir ce premier rendez-vous. Nous avons donc beaucoup de monde à la fin. «

L’enseignant suppléant Kim O’Neal en fait partie.

Les enseignants sont éligibles au Michigan pour les vaccins COVID-19, et les enseignants suppléants sont également éligibles. Mais, a-t-elle expliqué, il n’y a pas de moyen simplifié pour elle de s’inscrire pour une photo.

O’Neal a déclaré qu’elle passait des heures plusieurs jours par semaine à appeler la ligne téléphonique désignée d’un système hospitalier local pour les rendez-vous pour le vaccin COVID-19, mais « dans les rares occasions où je passe … je me raccroche toujours après environ 10 minutes. »

Elizabeth Griem, 33 ans, connaît ce chagrin d’amour.

«C’était un cauchemar», a déclaré Griem en essayant de programmer son père et son beau-père pour les vaccins COVID-19 lorsque l’État a ouvert l’admissibilité à ces 65 ans et plus. «J’ai appelé tous les médecins qu’ils avaient. J’ai appelé tous ceux à qui je pouvais penser, vous savez, tous les systèmes hospitaliers. J’ai passé environ deux semaines en attente, chaque jour pendant des heures à la fois, à essayer de savoir où les faire entrer. .

Elle a ajouté: «Je ne pouvais qu’imaginer ce que ce serait pour une personne âgée d’essayer de naviguer dans le système en ligne ou d’essayer de passer des appels téléphoniques. C’est très fatigant pour les gens, et c’est un peu comme un travail à plein temps. . «

Quand elle a finalement réussi à obtenir des rendez-vous pour le vaccin, « il pleurait. Je pleurais », a déclaré Griem. « Même chose pour mon beau-père. … C’était juste un tel soulagement pour nous tous. »

Elle s’est ensuite concentrée sur l’aide aux autres.

«Il y a beaucoup de gens prêts à aider et il y a beaucoup de gens qui ont besoin d’aide», a déclaré Griem, qui est maintenant ce que l’on appelle un ange de la vaccination des médias sociaux qui se porte volontaire pour trouver des rendez-vous pour les vaccins pour les personnes n’ayant pas les compétences nécessaires pour les chercher par elles-mêmes.

«Beaucoup de gens ne savent pas par où commencer», a déclaré Karen Dunnam, 64 ans, de Grand Rapids, qui anime le groupe Facebook des chasseurs de vaccins de l’ouest du Michigan.

Elle partage des trucs et astuces avec les personnes à la recherche de rendez-vous pour les vaccins, offrant des détails sur l’heure à laquelle les magasins ouvrent généralement de nouveaux rendez-vous pour les vaccins et des détails sur le changement des conditions d’admissibilité aux vaccins pour certains services de santé locaux.

Le service de santé de la ville de Detroit, a-t-elle noté, a un programme de «bon voisinage» et donnera des vaccins COVID-19 à toute personne de 55 ans ou plus qui conduit une personne âgée de Detroit dans une clinique de vaccination – peu importe où vit ce conducteur.

« Dans le groupe de la région de Detroit, nous avons des gens qui font la queue pour conduire un Detroiter pour se faire vacciner afin qu’ils puissent également se faire vacciner », a-t-elle déclaré.

Dunnam encourage les personnes qui recherchent des doses de vaccin à s’inscrire auprès de leurs services de santé locaux et à s’inscrire également sur des listes d’attente dans les hôpitaux et les pharmacies. Elle a déclaré que les gens devraient également garder à l’esprit que parfois des doses supplémentaires sont administrées à la fin de la journée dans les cliniques de vaccination à des personnes qui ne répondent pas aux critères d’éligibilité de l’État juste pour éviter de les gaspiller.

« C’est une cible tellement mouvante », a déclaré Dunnam. « Il y avait un message que quelqu’un a posté l’autre jour disant que vous devriez appeler votre Walgreens qui s’occupe d’une clinique, demander à figurer sur leur liste de vaccins restants, vous présenter sur le parking à 3 o « horloge, faites-leur savoir que vous êtes là … et si vous êtes dans le magasin à 15h30, vous pourriez recevoir un vaccin. »

Ce n’est pas une chose sûre, a déclaré Dunnam, mais « ça vaut mieux se rendre au Mississippi ».

Depuis décembre au Michigan, environ 2 millions de doses de vaccins contre le COVID-19 ont été administrées, selon les données de l’État, et environ 16% de la population de l’État âgée de 16 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le coronavirus.

Les responsables de la santé de l’État se sont fixé pour objectif de vacciner complètement 70% de la population de 16 ans et plus du Michigan – environ 5,7 millions de personnes – d’ici la fin de l’année. Les vaccins actuellement sur le marché, Pfizer / BioNTech et Moderna, nécessitent tous deux deux injections espacées de trois à quatre semaines.

Judy Constant, 57 ans,

pense avec émotion à quel point il a été difficile de se faire vacciner pour sa mère de 95 ans et veut s’assurer que d’autres personnes âgées peuvent également se faire vacciner.

«Mon mari m’a vu me lever et applaudir devant mon ordinateur», a-t-elle déclaré, lorsqu’elle réussit à prendre un rendez-vous très disputé pour une personne vulnérable.

« Je l’appelle le ticket d’or et je leur envoie une photo sur mon téléphone d’un ticket d’or de Willy Wonka. »

Jodi Schumaker est toujours à la recherche du ticket d’or de son mari.

«C’est ma vie maintenant», dit-elle. « Je vais continuer à travailler jusqu’à ce qu’il se fasse tirer. »

