Groupes et réponses de NYT Connections, dimanche 29 septembre

Il reste un jour dans le week-end, casse-tête : faites en sorte que cela compte ! Peut-être avec des plats plus légers comme Le robot sauvage? Emmenez les enfants et partez, ou emmenez-vous simplement : rien de mal avec un peu de pop-corn et d’animation pour terminer votre week-end !

Pendant que vous attendez le début du film, vos 16 mots doux quotidiens sont de retour et prêts pour vos meilleurs efforts de regroupement. Le populaire Relations casse-tête de Le New York Times comporte quatre groupes de mots avec un thème ou un point commun commun, mais ils sont mélangés dans un ordre aléatoire pour que vous puissiez les comprendre. N’oubliez pas de prendre votre temps : de nombreux mots ont plusieurs significations, alors réfléchissez-y à deux fois avant de cliquer.

Les mots du jour : JOUER, JUSTICE, LANCER, ÉNERGIE, HONNEUR, PASSER, GARDER, FAIRE, JETER, FEUILLE, ÉTAT, REMPLIR, COUVERTURE, TRAVAIL, SOUTENIR, et DESSINER.