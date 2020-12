WASHINGTON – Le sénateur Mike Lee, R-Utah, a bloqué jeudi deux propositions de création de musées Smithsonian pour l’histoire des Latino et des femmes en passant à l’unanimité au Sénat, affirmant qu’il y avait eu trop de «balkanisation» dans le pays.

Prétendant que « la dernière chose dont nous avons besoin est de diviser davantage une nation déjà divisée », Lee a bloqué les propositions visant à créer le Musée national de l’Amérique Latino et le Musée de l’histoire des femmes américaines.

« Dans les murs d’un musée Smithsonian, tout comme à la National Gallery of Art ou dans les grands monuments commémoratifs qui parsèment cette ville, il n’y a pas de nous et eux. Il n’y a que nous. Et donc mon objection à la création d’un nouveau musée ou série Smithsonian des musées basés sur l’identité de groupe, ce que Theodore Roosevelt a appelé l’américanisme à trait d’union, n’est pas une question de technicité budgétaire ou législative. C’est une question d’unité nationale et d’inclusion culturelle », a déclaré Lee.

Les partisans des projets de loi bipartisans visant à ajouter ces musées à la collection existante de la Smithsonian Institution avaient espéré obtenir l’approbation d’un vote vocal, mais comme le permettait les règles du Sénat, Lee a bloqué les projets de loi.

Lee a fait valoir que les histoires de Latinos et de femmes devraient être racontées dans le musée d’histoire américain existant, et si ces histoires sont «sous-appropriées» là-bas, «c’est un problème et c’est un problème que nous devrions résoudre ici».

Il a déclaré que les musées consacrés à l’histoire des Amérindiens et des Afro-Américains ont été construits séparément parce que ces groupes étaient «uniquement, délibérément et systématiquement exclus» de l’histoire.

Le sénateur Bob Menendez, DN.J., qui défend depuis des années le National Museum of the American Latino, a déclaré: « Nous avons été systématiquement exclus. »

« Croyez-moi, nous l’avons été », a déclaré Menendez avec passion au Sénat. « Et la seule manière juste de mettre fin à cette exclusion est d’adopter ce projet de loi. »

Menendez, co-parrain de la proposition bipartite avec le sénateur John Cornyn, R-Texas, a fait valoir que le Smithsonian lui-même a reconnu qu’il avait fait un mauvais travail en incluant les Latinos et leur histoire dans ses musées.

« Cela a été un voyage de plus de 20 ans pour essayer de rendre ce musée possible, et un collègue républicain se trouve sur le chemin », a déclaré Menendez. « C’est assez scandaleux. »

Lee a ensuite bloqué le projet de loi du Musée de l’histoire des femmes au Sénat.

La sénatrice Susan Collins, R-Maine, qui a fait pression pour un musée d’histoire des femmes, a déclaré qu’elle pensait que c’était « un moment triste. J’avais espéré que nous pourrions procéder avec ces deux projets de loi et les adopter avant la fin de l’année. »

«Sûrement, dans une année où nous célébrons le 100e anniversaire du droit de vote des femmes, c’est le moment, c’est le moment d’adopter enfin la législation recommandée à l’unanimité par une commission indépendante pour créer un musée de l’histoire des femmes américaines dans notre capitale nationale. I regrette que cela ne se produise pas ce soir, mais nous n’abandonnerons pas le combat », a déclaré Collins.

Les deux projets de loi ont été adoptés à une écrasante majorité par la Chambre plus tôt cette année. La législation pour la création du musée d’histoire latino-américaine a été adoptée en juillet avec 295 co-sponsors tandis que la législation pour le musée d’histoire des femmes a été adoptée en février avec 293 co-sponsors.

La loi autoriserait le processus de création des musées, qui serait financé par le partage des dons privés et des fonds publics. Lee a soutenu que le problème était que les musées étaient financés par le gouvernement fédéral.

Étant donné qu’une partie de ce financement « est prélevée sur le peuple américain sous la forme de recettes fiscales », les Smithsoniens ont « un rôle et une responsabilité uniques dans notre culture et en tant que dépositaire et en tant que narrateur de l’histoire nationale américaine », a soutenu Lee.

Le sénateur du GOP a évoqué les musées proposés comme «un ensemble de musées séparés, mais égaux, pour les groupes d’identité avec trait d’union».