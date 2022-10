Toujours l’une des meilleures équipes de la Premier League, avec une multitude de trophées et plus de 100 années consécutives de football de haut niveau, il est facile de comprendre pourquoi les Gunners sont l’une des équipes les plus populaires aux États-Unis, avec des dizaines de supporters d’Arsenal. groupes dans tout le pays. Arsenal est aussi un club avec de fortes attaches américaines. Depuis 2011, le club appartient à Kroenke Sports & Entertainment, une holding créée par l’homme d’affaires américain Stan Kroenke. Cela signifie que les Gunners ont la même société mère que cinq franchises sportives professionnelles américaines – les Los Angeles Rams (NFL), Denver Nuggets (NBA), Colorado Avalanche (NHL), Colorado Rapids (MLS) et Colorado Mammoth (National Lacrosse League) .

Basé au nord de Londres, le terrain d’Arsenal est l’Emirates Stadium, le quatrième plus grand stade de football d’Angleterre (éclipsé uniquement par Wembley, Old Trafford et Tottenham Hotspur Stadium).

Pour vous aider à trouver un groupe de supporters d’Arsenal aux États-Unis près de chez vous, nous avons recherché et compilé la liste ci-dessous. Mais avant d’en arriver là, voici quelques ressources utiles pour tous les Gooners aux États-Unis.

Répertoire des groupes de supporters d’Arsenal aux États-Unis

ARSENAL AMÉRIQUE

Arsenal Amérique sur Facebook

BIRMINGHAM, AL

Gooners de Birmingham sur Facebook

FAYETTEVILLE, AR

Gooners du nord-ouest de l’Arkansas sur Facebook

PETIT ROCK, AR

Rock City Gooners sur Facebook

PHÉNIX, AZ

Gooners de l’Arizona sur Facebook

CARLSBAD, CA

FRESNO, CA

Gooners de Fresno sur Facebook

LONG BEACH, Californie

COMTÉ D’ORANGE, Californie

Gooners du comté d’Orange sur Facebook

SACRAMENTO, Californie

Gooners de Sacramento sur Facebook

SAN DIEGO, Californie

Gooners de San Diego sur Facebook



SAN FRANCISCO, Californie

Gooners de la région de la baie sur Facebook



SAN JOSE, Californie

Gooners de la Silicon Valley sur Facebook



SANTA BARBARA, Californie

Santa Barbara Gooners sur Facebook

SANTA ROSE, CA

Gooners de North Bay sur Facebook

WASHINGTON DC

COLORADO SPRINGS, CO

Gooners de Pikes Peak sur Facebook

DENVER, CO

Denver Gooners sur Facebook



NEW HAVEN, Connecticut

Gooners de New Haven sur Facebook



GAINESVILLE, Floride

Gainesville Gooners sur Facebook

JACKSONVILLE, FL

Page Facebook des Gooners de Jacksonville

MIAMI, Floride

Arsenal Miami sur Facebook

ORLANDO, Floride

Orlando Gooners sur Facebook

TALLAHASSEE, FL

Tallahassee Gooners sur Facebook

TAMPA, Floride

Gooners de la côte du golfe sur Facebook

ATLANTA, Géorgie

Atlanta Gooners sur Facebook

DES MOINES, IA

Des Moines Gooners sur Facebook

CHICAGO, IL

Gooners de Chicago sur Facebook

LOUISVILLE, KY

Arsenal Kentucky sur Facebook



LA NOUVELLE-ORLÉANS, LA

Krewe d’Arsenal sur Facebook



BALTIMORE, M.D.

Charm City Gooners sur Facebook

BOSTON, MA

Gooners de Boston sur Facebook

ANN ARBOUR, Michigan

Sud-est du Michigan Arsenal America sur Facebook



DÉTROIT, MI

Arsenal Détroit sur Facebook

GRAND RAPIDS, MI

Arsenal Grand Rapids sur Facebook

MINNEAPOLIS, MN

Minneapolis/St. Supporters de Paul Arsenal sur Facebook

KANSAS CITY, Missouri

KC Gooners sur Facebook



ST. LOUIS, MO

Gateway Gooners sur Facebook

OMAHA, NE

Gooners d’Omaha sur Facebook

BRADLEY BEACH, NJ

BUFFALO, NY

ROCHESTER, NY

Gooners de Rochester sur Facebook

SYRACUSE, NY

NEW YORK, NY

Arsenal NYC sur Facebook

ASHEVILLE, Caroline du Nord

Asheville Armory sur Facebook

CHARLOTTE, Caroline du Nord

RALEIGH, Caroline du Nord

Arsenal d’Oak City sur Facebook



RALEIGH/DURHAM NC

Triangle Gooners sur Facebook

SANFORD, Caroline du Nord

Les Sandhills Gooners sur Facebook

WILMINGTON, Caroline du Nord

WINSTON-SALEM, Caroline du Nord

Camel City Gooners sur Facebook

CINCINNATI, OH

Gooners de Cincinnati sur Facebook

CLEVELAND, Ohio

COLUMBUS, OH

Colomb Gooners sur Facebook

OKLAHOMA CITY, d’accord

Plus tôt Gooners sur Facebook

TULSA, d’accord

Tulsa Gooners sur Facebook

HARRISBURG, Pennsylvanie

PHILADELPHIE, Pennsylvanie

Site Web d’Arsenal Philadelphie

PROVIDENCE, RI

Rhode Island Gooners sur Facebook

CHARLESTON, SC

Charsenal sur Facebook

COLOMBIE, Caroline du Sud

Columbia Gunners sur Facebook

GREENVILLE, Caroline du Sud

Gooners de Greenville sur Facebook

KNOXVILLE, TN

Gooners de Knoxville sur Facebook

MEMPHIS, TN

Memphis Gooners sur Facebook

AUSTIN, TX

Austin Gooners sur Facebook

DALLAS, TX

Dallas Gooner Society sur Facebook

EL PASO, TX

Canons frontaliers sur Facebook

HOUSTON, TX

Gooners de Houston sur Facebook

SAN ANTONIO, Texas

Alamo Arsenal sur Facebook

ARLINGTON, Virginie

Gooners d’Arlington sur Facebook

RICHMOND, Virginie

VIRGINIA BEACH, Virginie

Virginia Beach Gooners sur Facebook

SEATTLE, WA

Cascadia Gooners sur Facebook

GREEN BAY, Wisconsin

Manège militaire de Green Bay sur Facebook

MADISON, WI

MILWAUKEE, WI

Brew City Gunners sur Facebook

Programme TV pour les groupes de supporters d’Arsenal

Consultez notre page dédiée à Arsenal pour les listes de télévision les plus récentes et des informations sur le club. World Soccer Talk propose également le programme le plus complet de matchs de Premier League à la télévision, vous ne manquerez donc aucun match d’Arsenal. Qu’il s’agisse d’un match des Emirats ou d’un match à l’extérieur, nous avons toutes les listes.

Pour les matchs d’Arsenal en Ligue des champions, en Ligue Europa, en Coupe de la Ligue ou en FA Cup, nous avons également des pages de programmes télévisés distinctes pour eux.

En plus de nos programmes télévisés, nous proposons également une newsletter quotidienne gratuite sur le football. Il est emballé avec les dernières nouvelles et les programmes de télévision. Et vous pouvez personnaliser World Soccer Talk Insider pour votre équipe préférée, afin que les nouvelles de votre équipe soient prioritaires pour vous.

Option d’affichage recommandée :

Regarder les matchs d’Arsenal Comprend : Premier League + 84 chaînes sportives S’inscrire

