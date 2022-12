Groupes de la Ligue des champions féminine – ce dont les équipes ont besoin pour se qualifier

groupe A

Le groupe A de la Ligue des champions féminine comprend trois équipes dangereuses à Chelsea, Paris Saint-Germain et Real Madrid. Le groupe a produit des matchs très intéressants et a inclus des intrigues très excitantes.

Chelsea, avec treize points en cinq matches, font des ravages à la fois en Super League féminine et en Ligue des champions. Ils sont premiers du tableau avec 27 points en 10 matchs.

Chelsea a mené la Super League en termes de buts marqués, ce qui semble être une tâche facile avec Sam Kerr, leader de l’attaque des Blues. Ils n’ont pas perdu un match en Ligue des champions, ne faisant match nul avec le Real à l’extérieur.

PSG, avec dix points, n’a pas été bien pire que leurs homologues londoniens. Elles sont en tête de la Division 1 Féminine, avec un point d’avance sur Lyon, championne d’Europe en titre. En Ligue des champions, ils ont semblé solides. Pourtant, ils ont perdu 1-0 contre Chelsea et ont fait match nul avec le Real.

Real Madrid, déjà éliminé mathématiquement de la phase de poule avec ses cinq points, n’a pas été mauvais. Pourtant, leur attaque leur a coûté des matchs cruciaux. Ils n’ont marqué que quatre buts en cinq matchs au total et ont perdu des matchs très gagnables. Ils ont bien performé en Liga F, obtenant 28 points en seulement onze matches.

La quatrième équipe du groupe, côté albanais Villaznia, a un argument solide pour être la pire équipe de la phase de groupes. Ils sont la seule équipe à ne pas avoir marqué jusqu’à présent en Ligue des champions, et ils ont encaissé 23 buts en phase de groupes. Vllaznia est invaincue dans le championnat national féminin albanais, mais ce succès n’a pas été transféré sur la scène continentale.

Groupe B

Une équipe dangereuse de Wolfsburg qui cherche à venger sa sortie en demi-finale de la Ligue des champions de l’année dernière semble meilleure que jamais. Ils mènent le groupe B avec onze points, suivis de Roma avec dix, St. Polten avec quatre et Slavia Prague avec deux.

Wolfsbourg mène Frauen-Bundesliga, avec 30 points en 10 matchs. Ils ont de bonnes victoires comme leur victoire 2-1 sur le Bayern et une victoire 5-0 sur Francfort. Ils sont dominants en Allemagne, mais fragiles en Europe. Bien qu’ils mènent leur groupe, ils ont fait match nul avec les habitants du bas Slavia Prague et avec leurs féroces rivaux italiens Roma.

Rome se porte également très bien. Ils mènent la Serie A, avec la Juve à trois points. Pourtant, ils n’ont pas encore libéré leur côté dominant en phase de groupes. Parfois, ils ont encaissé beaucoup de buts, mais ils ont également montré une partie de leur puissance de feu offensive. La Roma a déjà obtenu une qualification automatique, mais elle pourrait être éliminée rapidement avec sa forme récente.

Champions d’Autriche Saint Poiten lancé une campagne sérieuse cette saison, mais personne ne s’attendait vraiment à ce qu’ils réussissent. La seule victoire de St. Poiten est venue d’un vainqueur dans les arrêts de jeu contre le Slavia Prague, et ils ont de nouveau fait match nul contre l’équipe tchèque. Slavia Prague eux-mêmes avaient deux matchs nuls; l’un de Saint-Poiten et l’autre, étonnamment, des prétendants au titre Wolfsburg.

Wolfsburg et Roma sont déjà qualifiés pour les quarts de finale. Une victoire contre Saint-Poiten le 22 décembre donnerait la première place aux Allemands. La Roma affronte une équipe du Slavia Prague à la recherche de sa première victoire en Ligue des champions en 2022.

Groupe C

Contrairement aux trois autres groupes, le groupe C est grand ouvert. Avec Arsenal, Lyon, champion en titre, et la Juventus en lice pour deux places en Ligue des champions, la dernière journée sera cruciale pour la saison de chaque équipe.

Arsenal Le WFC, qui n’était qu’à un point de remporter la Super League féminine la saison dernière, n’a perdu qu’une seule fois cette saison. Ils ont l’air vraiment forts cette saison, menant la ligue pour les buts accordés (5). Pourtant, ils ont rencontré leur match en Ligue des champions. Ils ont récemment perdu un match qui aurait pu leur donner une offre automatique pour le tour à élimination directe, et Arsenal n’a pas dégagé la domination absolue dont vous avez besoin pour faire une course sérieuse vers la finale. Certains des meilleurs matchs de leur saison ont été leur victoire 5-1 contre Lyon et leur victoire 4-0 contre leurs rivaux détestés les Spurs.

Semblable aux Gunners, Lyon est inhabituellement faible cette saison. Les champions d’Europe en titre ont chuté durement lors de leur match d’ouverture de la Ligue des champions et ont eu du mal à trouver leur place. Elles ont perdu un match et fait match nul en Division 1 Féminine française, occupant la deuxième place à mi-parcours de la saison.

Juventus n’a pas connu sa meilleure saison en 2022. Victime de deux nuls et d’une défaite dans le très relevé Groupe C, il leur manque aussi l’Italie. En Serie A, qui vient de devenir professionnelle il y a six mois, la Juventus a fait match nul trois matches et en a perdu un.

Malgré sa première place en Super League féminine suisse la saison dernière, Zurich a fait un flop cette saison. Ils n’ont marqué qu’un seul but en cinq matches de Ligue des champions et n’ont pas réussi à obtenir un seul point lors de la cinquième journée. En Suisse, l’équipe a perdu deux matchs en huit matchs, les plaçant deuxièmes.

Zurich ne joue que pour la fierté avant la dernière journée du 21 décembre, car ils sont mathématiquement éliminés. Ils affrontent Arsenal, qui s’est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. La Juventus, qui joue Lyon loin de chez elle, doit gagner pour passer à autre chose

Groupe D

Le groupe D, composé de Barcelone, Bayern Munich, Benfica et Rosengard, est déjà décidé. Le Barça et le Bayern ont tous deux 12 points, tandis que Benfica en a six. Rosengard n’en a aucun. Le Barça et le Bayern se sont automatiquement qualifiés pour les quarts de finale avant la sixième journée.

Barça, absente des joueuses clés de la saison dernière comme Jennifer Hermoso et Leila Ouahabi, connaît un début de saison 2022-2023 splendide. Ils ont remporté leurs douze matches de Liga F, ce qui leur donne une large avance de huit points. Ils ont également établi leur domination avec de larges victoires sur Benfica et Rosengard. Leur seule défaite de la saison est survenue contre une équipe du Bayern bien améliorée, et leur erreur ressemble à un incident isolé jusqu’à présent.

Bavière réalise également un très bon début de saison. Ils sont deuxièmes de la Frauen-Bundesliga, avec un seul match nul et un match perdu. Ils se sont également qualifiés pour les quarts de finale du DFB-Pokal, faisant leur marque avec deux grandes victoires de sept buts contre des équipes plus faibles.

Rosengard a terminé sa saison nationale dominante avec un titre de champion, mais cela fait défaut sur le continent. Il n’a remporté aucun match jusqu’à présent en Ligue des champions. Benficachampions en titre de la Liga BPI du Portugal, sont restés invaincus dans leur ligue jusqu’à présent, mais n’ont pas non plus réussi contre la puissance du groupe D.

Le Bayern affronte Rosengard et le Barça affronte Benfica le 21 décembre. Le Bayern aura probablement besoin d’un meilleur résultat dans son match que le Barça en raison de la différence de buts entre eux.

Dans l’état actuel des choses, le Barça devrait passer en tant que vainqueur de groupe; pas choquant, compte tenu de leur saison presque parfaite lors de la saison 2021-22.

