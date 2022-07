Groupes de défense des droits : l’Égypte devrait ouvrir l’espace civique avant la COP27

Dans la déclaration, les groupes ont également appelé les autres pays à tenir l’Égypte responsable des lois et normes internationales relatives aux droits humains et ont déclaré qu’ils ne devraient pas limiter les manifestations à un espace particulier.

“Les États membres de l’ONU, en particulier ceux qui participent à la COP27, devraient exhorter les autorités égyptiennes à mettre fin aux restrictions à la liberté de réunion, d’association et d’expression et à prendre d’autres mesures significatives pour répondre aux préoccupations de la société civile et assurer leur participation sûre et significative qui peut contribuer à un COP27 réussie », indique le communiqué.