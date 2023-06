Groupe Wagner responsable de la torture, des meurtres et de l’exploitation effrénée des ressources en Afrique | Nouvelles du monde

Le groupe Wagner est responsable d’une série de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité en République centrafricaine (RCA), selon un nouveau rapport d’enquête.

Le groupe avait été le fer de lance des attaques russes dans certaines parties de l’Ukraine avant d’apparaître allume le Kremlin après s’être brouillé avec l’armée russe sur la conduite de la guerre.

Avertissement : L’histoire ci-dessous contient des références à des techniques de torture

L’organisation anti-corruption basée à Washington, The Sentry, a constaté que Evgueni Prigojine groupe de mercenaires a « mis au point un plan cauchemardesque pour la capture de l’État » en RCA pour lui permettre de piller les ressources nationales du pays, en particulier l’or et les diamants.

Au cours des cinq dernières années, des soldats et des miliciens auraient suivi une formation Wagner qui impliquait des techniques « ultraviolentes » de torture et de meurtre, notamment comment se couper les doigts et les jambes, enlever les ongles, étrangler, jeter du carburant et brûler des personnes vives.

En étroite collaboration avec VOITURE Président Faustin-Archange Touadéra, le groupe Wagner exerce un contrôle significatif sur la direction politique et militaire de la nation, ainsi qu’une énorme influence sur son économie.

Le rapport a également révélé qu’une partie de la formation de Wagner impliquait de « balayer » ou de « nettoyer » ce qui, selon des sources de l’armée centrafricaine, signifiait tuer tout le monde, y compris les femmes et les enfants.

Mercenaires de Wagner photographiés au Mali. Photo : AP





Une source militaire a expliqué : « On ne tue que les villageois, on les enterre, ou on les jette dans la brousse. »

Un membre de la garde présidentielle discutant de la formation qu’il a reçue a déclaré : « C’est un instructeur russe qui a donné la formation… elle comprenait une formation de commando, des interrogatoires, des techniques agressives, de la torture, de la violence.

La formation peut durer entre un et six mois et implique une formation aux armes à feu, au combat au corps à corps et aux techniques d’espionnage, d’interrogatoire et de torture, selon le rapport.

Profitant du besoin toujours croissant de sécurité et de protection du président Touadera, Wagner a resserré son emprise sur les ressources économiques de la RCA et construit un réseau transnational d’entreprises et d’opérations de l’ombre s’étendant de Madagascar, du Cameroun et du Soudan jusqu’à Moscou.

Alors que les commandants de Wagner et le président Touadéra ont justifié la présence du groupe comme un moyen de traquer les groupes rebelles armés pour protéger le régime, The Sentry a constaté que Wagner avait pris le commandement et le contrôle des forces armées gouvernementales.

Evgueni Prigojine





Il leur a ensuite ordonné d’exécuter des campagnes de « nettoyage » pour massacrer des communautés entières qui pourraient entraver les opérations d’extraction du groupe.

Les soldats impliqués dans ces activités ont déclaré que l’intention de Wagner était de semer la terreur et d’instiller la peur, non seulement parmi les rebelles mais dans l’ensemble de la population et même parmi les soldats et les miliciens sous son contrôle.

Lorsque le groupe est arrivé pour la première fois au début de 2018, la RCA avait traversé des décennies de crises meurtrières que l’ONU et les pays occidentaux n’avaient pas réussi à résoudre de manière adéquate.

Analyse : Wagner en Afrique Dans les instants qui suivirent la marche de protestation de Prighozhin, la question du sort de Wagner en Afrique se posa avec urgence. La réponse est venue du négociateur lui-même – pas Prigozhin, mais le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. « En plus des relations avec cette SMP (société militaire privée), les gouvernements de la RCA (République centrafricaine) et du Mali ont des contacts officiels avec nos dirigeants. À leur demande, plusieurs centaines de soldats travaillent en RCA en tant qu’instructeurs », a-t-il déclaré à Russia Today dans une interview télévisée. « Ce travail va continuer. » Le rapport Sentry détaille une rencontre entre M. Lavrov et une délégation centrafricaine dans la station balnéaire de la mer Noire à Sotchi, en Russie, en octobre 2017. Trois sujets étaient à l’ordre du jour : l’assistance à la sécurité, le soutien politique et les opérations minières. Peu de temps après la réunion, la décision a été prise d’envoyer des « instructeurs civils russes » en RCA – un euphémisme pour les mercenaires wagnériens utilisé par les autorités russes et centrafricaines. En 2018, Lavrov a finalisé l’accord pour que Wagner entre au Mali et soutienne son armée dans la lutte contre les insurgés islamistes, rejetant une opération militaire anti-insurrectionnelle dirigée par la France comme « une gueule de bois coloniale ». Et maintenant que l’avenir de Wagner s’annonce fragile, ce sont les partenariats africains avec la Russie qui restent fermes, à tout le moins en RCA, le prototype de l’expansion africaine du Kremlin. Fidele Gouandjika, proche collaborateur du président centrafricain, le dit clairement. « En 2018, la RCA a signé un accord de défense avec la Russie et non avec Wagner. Si la Russie n’a plus d’accord avec Wagner, elle nous enverra un nouveau contingent.

Wagner en a profité et est devenu, en quelques années et avec relativement peu de personnel, l’une des forces les plus puissantes de la RCA.

Ses activités en RCA ne sont qu’un aspect des opérations de l’armée privée sur le continent, qui couvrent de nombreux pays d’Afrique, dont la Libye, le Soudan, le Mali, le Mozambique, Madagascar et le Burkina Faso.

Plus loin, ils sont également connus pour avoir une présence étendue en Syrie.

Président de la République centrafricaine Faustin-Archange Touadéra





Les sociétés minières affiliées à Wagner, principalement Lobaye Invest, Midas Ressources et Diamville, ont obtenu des licences minières et des autorisations d’exportation, permettant au groupe d’utiliser ses réseaux transnationaux à travers l’Afrique pour aider à mettre en place une production d’or à l’échelle industrielle, selon le rapport.

On pense également que la Russie a livré du matériel militaire lourd qui n’était pas apparu auparavant dans le conflit centrafricain, notamment des hélicoptères de combat, des avions, des véhicules terrestres, des drones de reconnaissance et des armes lourdes, notamment des mitrailleuses lourdes de 14,5 mm.

Le rapport allègue même que Wagner a utilisé des mines terrestres en RCA.

Le Groupe d’experts de l’ONU sur la RCA a noté que « les livraisons de matériel à l’appui des forces de sécurité de l’État ont été observées à un rythme sans précédent depuis l’instauration de l’embargo sur les armes en 2013 ».

Nathalia Dukhan, enquêteuse principale et responsable du programme Wagner à The Sentry, a déclaré : « La République centrafricaine est devenue le laboratoire de la terreur du groupe Wagner.

« Avec un nombre limité de militaires et le soutien actif du président Touadéra, Wagner a réussi en seulement cinq ans à infiltrer et contrôler la chaîne de commandement militaire de la RCA, ainsi que les systèmes politiques et économiques du pays.

« La Russie a révélé son plan de guerre psychologique et de domination – un type vraiment nouveau de colonialisme ultraviolent.

2h30

Mutinerie de Wagner : l’impact sur l’Ukraine



« Sans une action mondiale urgente et coordonnée pour contrer cette menace, le réseau terroriste prédateur de Wagner continuera à se propager et à semer la dévastation partout où il prend racine. »

Le rapport exhorte les États-Unis, le Royaume-Uni, l’UE, le Canada, le Japon et d’autres pays et juridictions à élargir la portée des sanctions contre le groupe et à déclarer Wagner organisation terroriste.

The Sentry est une organisation d’investigation et politique qui dit qu’elle cherche à « désactiver les réseaux prédateurs multinationaux qui profitent des conflits violents, de la répression et de la kleptocratie ».