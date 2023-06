Groupe Wagner : Ce qu’il faut savoir sur le groupe de mercenaires russes en Ukraine

Après qu’un rapport ait indiqué que le groupe Wagner soutenu par la Russie avait déployé plus de 400 mercenaires à Kiev avec pour mission d’assassiner le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, la société militaire privée reçoit une attention renouvelée pour ses atrocités passées commises à la demande du Kremlin.

L’homme d’affaires russe et proche allié de Poutine, Yevgeniy Prigozhin, a revendiqué le mérite d’avoir fondé et dirigé le groupe Wagner depuis sa création en 2014. Le groupe Wagner a participé à l’annexion russe de la Crimée à l’Ukraine en 2014 et a été considéré comme un groupe mandataire du groupe russe État à l’étranger, selon la Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS).

Le groupe a pris de l’importance lors de l’invasion russe de l’Ukraine, déployant environ 50 000 hommes sur le front au cours des quinze mois de conflit, dont 10 000 sous-traitants et 40 000 condamnés. Le président russe Vladimir Poutine s’est de plus en plus appuyé sur Wagner pour obtenir des résultats en Ukraine, car les propres efforts de l’armée russe ont produit des résultats minimes et le conflit s’est prolongé bien au-delà du calendrier initial prévu.

Le Times de Londres a rapporté au début du conflit que Wagner avait dirigé une prétendue mission visant à décapiter Zelenskyy et son gouvernement, et le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a décrété un couvre-feu nocturne de 36 heures au cours du week-end, avertissant que tout résident qui sortait pourrait être confondu avec groupes ennemis de sabotage et de reconnaissance.

LES FORCES DU GROUPE WAGNER AVANCENT VERS MOSCOU APRÈS LA CAPTURE DES INSTALLATIONS MILITAIRES RUSSES : RAPPORTS

Avec la dépendance croissante à l’égard de ses forces privées, Prigozhin semblait jouir d’une plus grande influence à la maison, mais il a exercé son influence négligemment et librement et s’est aliéné le commandement militaire russe avec lequel il devait collaborer. L’un des proches collaborateurs de Prigozhin a comparé le chef mercenaire à « Icare », qui a volé trop près du soleil et s’est brûlé.

Prigozhin a semblé essayer de prendre le pouvoir du ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou, selon un proche associé et deux responsables occidentaux. L’associé a affirmé que Prigozhin avait qualifié Choïgou de « notre plus grand ennemi, pas les Ukrainiens ».

Mais avec la nomination de Valery Gerasimov comme nouveau chef d’état-major, le plus haut responsable de l’armée russe, Prigozhin s’est soudainement retrouvé à l’extérieur. La tactique de Gerasimov n’a peut-être pas donné de résultats, mais il a utilisé sa position pour diminuer considérablement l’influence de Prigozhin et réduire l’approvisionnement de la force mercenaire.

POUTINE JURE DE DÉFENDRE LA RUSSIE CONTRE LA RÉBELLION ARMÉE DIRIGÉE PAR LE CHEF MERCENAIRE : « ILS RÉPONDRONT POUR ELLE »

Prigozhin a commencé à faire des menaces voilées au commandement militaire russe alors que ses hommes manquaient de munitions nécessaires pour maintenir leur campagne, disant au gouverneur de la ville russe de Svedlovsk : « Pendant la guerre 1941-45… Staline a simplement tiré sur des gens comme vous » et « Je suis sûr que le temps n’est pas loin où les gens atteindront le point d’ébullition et vous élèveront, vous et des gens comme vous, sur des fourches. »

Ces tensions ont atteint leur paroxysme le 23 juin lorsque Prigozhin a affirmé que les forces russes avaient attaqué son groupe et il a commencé à marcher vers Moscou.

Dans une démarche soutenue par le secrétaire d’État américain Antony Blinken, l’Union européenne a décidé en décembre de sanctionner le groupe Wagner soutenu par la Russie et ses associés pour de graves violations des droits de l’homme, notamment des actes de torture et des exécutions et meurtres extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, et des activités déstabilisatrices. dans des pays comme la Libye, la Syrie, la République centrafricaine et la région du Donbass en Ukraine.

En janvier 2023, les États-Unis ont ensuite désigné le groupe Wagner comme « une importante organisation criminelle transnationale » en annonçant des sanctions supplémentaires contre le groupe et son réseau de soutien sur plusieurs continents.

UNE ATTAQUE DE MISSILE RUSSE SUR KIEV PROVOQUE UN INCENDIE DANS UN IMMEUBLE D’APPARTEMENTS, TUANT 2 ET BLESSANT 8

« Nous avons vu le groupe Wagner actif au Moyen-Orient, certainement en Afrique et même au Venezuela. Ils ont causé des problèmes sans fin aux décideurs politiques américains, et des efforts ont été déployés pour sanctionner certains de leurs dirigeants », a déclaré le Dr James Anderson. , ancien sous-secrétaire à la Défense par intérim pour la politique, a déclaré à Fox News Digital l’année dernière.

« Je voudrais également noter qu’ils sont actifs dans les républiques séparatistes d’Ukraine depuis plusieurs années », a déclaré Anderson à Fox News Digital.

Wagner a de plus en plus s’est appuyé sur le recrutement dans les prisons , qui comprennent souvent des vétérans militaires formés. Les renseignements américains indiquent que le ministère russe de la Défense a des « réserves » sur les méthodes de recrutement de Wagner, mais le groupe a continué à trouver de nouvelles troupes dans les prisons jusqu’à ce que le nouveau commandement militaire mette fin au programme dans le but de diminuer l’influence de Prigozhin.

Prigozhin a tenté d’utiliser la presse pour forcer la main des dirigeants militaires russes, accordant d’abord une interview à un blogueur russe pro-guerre dans laquelle il a averti que ses troupes étaient jusqu’à leurs derniers approvisionnements en munitions en disant « tout le reste s’effondrera » s’il doit tirer ses forces.

« Vous, les salauds, êtes assis dans des clubs chers ; vos enfants profitent de la vie et font des vidéos sur YouTube », a-t-il déclaré à propos de l’élite russe. « Vous pensez que vous êtes les maîtres de cette vie et que vous avez le droit de contrôler leur vie. Vous pensez que si vous avez des dépôts de munitions, vous y avez droit. »