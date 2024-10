Groupe de travail sur les vélos électriques pour informer le conseil municipal d’Honolulu

Les responsables d’Honolulu affirment que le nombre d’accidents impliquant des vélos électriques a proliféré à Oahu. Depuis janvier, le service d’urgence de la ville a signalé 180 incidents impliquant des machines motorisées, souvent conduites par des mineurs.

Il s’agit notamment d’un garçon de 12 ans qui ne portait pas de casque lorsqu’il a percuté avec son vélo électrique une voiture en mouvement à Ewa en avril ; un garçon casqué de 15 ans qui a percuté une voiture à Kalihi en juin ; et un garçon de 9 ans qui a été heurté par une voiture alors qu’il roulait sur un vélo électrique sans casque à Wahiawa en juillet.

Tous trois ont été transportés vers les hôpitaux de la région après avoir subi des blessures graves, ont indiqué les responsables de la ville.

Actuellement, la loi hawaïenne stipule que tous les enfants de moins de 16 ans doivent porter un casque lorsqu’ils font du vélo. Une personne doit avoir au moins 15 ans pour conduire un « vélo électrique à basse vitesse » enregistré au nom d’un membre adulte du ménage.

Suite aux inquiétudes du public concernant l’utilisation dangereuse et illégale de vélos électriques rapides à Oahu, la ville a formé un groupe de travail pour étudier la meilleure façon de réglementer ces machines controversées.

Jusqu’à présent, le groupe, composé du ministère des Services de transport de la ville et d’autres agences au niveau de la ville et de l’État, ainsi que du groupe de défense Hawaii Bicycling League, a commencé son examen des règles relatives au port du casque, des restrictions d’âge et d’autres questions juridiques liées aux vélos électriques. , disent les responsables de la ville.

Ne manquez pas ce qui se passe !

Restez en contact avec les principales actualités, au fur et à mesure, facilement dans votre boîte de réception e-mail. C’est GRATUIT !

Email 28141 Inscription En cliquant pour vous inscrire, vous acceptez les conditions d’utilisation de Star-Advertiser et de Google et. Ce formulaire est protégé par reCAPTCHA.

Réuni lors de réunions non publiques « internes » qui ont débuté plus tôt ce mois-ci, le panel devrait présenter ses premières conclusions mardi au comité des transports du conseil municipal d’Honolulu.

Cette mise à jour intervient alors que les membres du Conseil Augie Tulba et Tyler Dos Santos-Tam ont présenté le projet de loi 52, qui vise à réviser les lois municipales existantes en ce qui concerne l’utilisation et la possession de vélos électriques. La mesure, rédigée en collaboration avec la Hawaii Bicycling League, vise également à inclure un système à trois classes basé sur la vitesse de pointe et les composants des vélos électriques, que d’autres juridictions ont adopté dans tout le pays.

Le projet de loi 52 a passé la deuxième de trois lectures lors de la réunion du Conseil du 9 octobre. Désormais, la mesure attend les recommandations finales du groupe de travail avant que d’autres mesures législatives soient prises, selon Tulba.

« Le groupe de travail sur les vélos électriques de la ville s’appuie sur une approche concertée pour élaborer des réglementations réfléchies visant à garantir la sécurité de tous les usagers de la route », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Il y a tellement de confusion dans nos communautés quant à ce qui est autorisé sur nos routes et la réglementation actuelle sur les vélos électriques est extrêmement dépassée. Il est temps d’agir.

Tulba a ajouté qu’il est « optimiste quant au fait que nous sommes sur la bonne voie pour établir des règles par le biais du projet de loi 52, qui assureront la sécurité de tous tout en reconnaissant les avantages des vélos électriques et en permettant aux cyclistes responsables, adaptés à leur âge, d’en profiter ».

Dos Santos-Tam a déclaré que « les vélos électriques mettent les enfants en danger ».

« Et ça suffit. Combien d’enfants supplémentaires doivent encore être hospitalisés avant que nous agissions ? Le changement commence avec ce projet de loi», a-t-il déclaré dans un communiqué. « Cela impose des restrictions là où il n’y en a pas et facilite leur application. Nous devons le faire – et nous devons le faire maintenant.

À cette fin, Dos Santos-Tam a déclaré lors de la réunion du Conseil du 9 octobre qu’il espérait que le projet de loi 52 soit adopté d’ici la fin de l’année.

« Je parie que beaucoup d’enfants vont recevoir des vélos électriques pour Noël », a-t-il déclaré, « nous voulons donc nous assurer que nous avons mis en place des règles, le plus tôt possible. »

Il a affirmé que la législation proposée aiderait le service de police de Hono Lulu à mieux appliquer la réglementation sur les vélos électriques.

« Et plus important encore, je pense que cela crée des attentes dans la communauté quant à savoir qui peut conduire un vélo électrique », a déclaré Dos Santos-Tam. « Si vous avez 12 ans, vous ne devriez pas conduire au milieu de la rue King sans casque, alors que vous ne pouvez même pas obtenir un permis de conduire pour faire la même chose en voiture ou en cyclomoteur. »

Un projet de loi sur les vélos électriques approuvé au niveau de la ville, a affirmé le Conseil, jouerait également un rôle dans les mesures connexes qui pourraient émerger de la législature de l’État au début de l’année prochaine.

D’autres ont également abordé la question lors de la même réunion.

Donald Sakamoto, un habitant de Kaneohe, a déclaré qu’en tant que personne aveugle, il avait précédemment recommandé que le groupe de travail de la ville sur les vélos électriques implique la Fédération nationale des aveugles ou l’Association hawaïenne des aveugles pour mieux représenter la communauté handicapée d’Oahu et donner plus d’informations à Bill. 52.

Un autre témoin, Robert Gould, a déclaré qu’« une solution simple » pour réglementer les vélos électriques consiste à les classer de la même manière que les cyclomoteurs, qui, à Hawaï, nécessitent un permis de conduire pour fonctionner.

« Et au moins (les vélos électriques) sont silencieux et ne puent pas », a-t-il déclaré.

Selon Dos Santos-Tam, son calendrier pour finaliser le projet de loi 52 inclut la mise à jour du vélo électrique de mardi. Il a déclaré que cette réunion sera suivie d’autres recommandations du groupe de travail et du public, qui seront présentées le 19 novembre.

« Et j’espère que cela nous amènera à un produit final que nous pourrons distribuer, idéalement d’ici la fin de l’année », a-t-il ajouté.

La réunion du comité des transports du Conseil commence à 14h30 dans la salle du conseil de Honolulu Hale, 530 S. King St.