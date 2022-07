Groupe de reprises rock des années 80, défi de kayak et marché fermier à Woodstock – Shaw Local

1. Spectacle en plein air Hairbanger’s Ball 20 h (les horaires sont susceptibles de changer) le vendredi à Taverne sportive Sideouts4018, chemin Roberts à Island Lake.

La couvertures de bande Classiques du rock des années 80 de groupes tels que Guns N’ Roses, Motley Crue et Bon Jovi. 21 ans et plus. Les réservations de table n’offrent aucune attente et des places assises garanties pour les groupes de quatre à 16 personnes. Le prix du spectacle est par table à 20 $ par personne avec un minimum de quatre personnes et un maximum de 16 personnes à une table. Les billets d’admission générale coûtent 10 $ par personne et 15 $ par personne le jour du concert.

2. Marché fermier du centre-ville de Crystal Lake De 8 h à 13 h du samedi au 24 septembre au Depot Park, 70 E.Woodstock Ave., à Lac de cristal.

3. Seussical Jr. 19 h le vendredi et à 13 h et 16 h le samedi au Raue Center for the Arts, 26 N. Williams St. à Crystal Lake. Les billets coûtent de 7 $ à 20 $, les membres bénéficient d’un rabais de 30 %. Informations sur l’événement disponibles en appelant le 815-356-9212.

5 choses à faire

4. Défi Dam Yak 7 h à 13 h samedi à Miller Point McHenry, 1202-1204 Riverside Drive à McHenry. Le coût est de 35 $. C’est un Événement de kayak de 7,8 km et est hébergé par MC 5 et Dam Yak Challenge LTD. L’inscription en ligne est maintenant ouverte. L’événement recueille des fonds pour les enfants dans le besoin dans le comté de McHenry. Les informations et l’inscription sont disponibles en visitant damiak.com.

5. Trente-septième festival folklorique de Woodstock de midi à 18 h le dimanche 17 juillet sur la place historique de Woodstock. Le festival folk est de retour en personne cette année et mettra en vedette des artistes locaux, nationaux et internationaux se produisant dans une variété de styles, notamment afro-cubain, américain, cabaret blues, folk contemporain et traditionnel, country et jazz. Le don suggéré est de 25 $ par personne et de 35 $ pour une famille. Des informations et des indications pour la voiture, le train et l’hébergement sont disponibles sur Woodstockfolkfestival.org. Apportez une chaise ou une couverture,. Animaux non admis. Informations disponibles sur RealWoodstock.com.

