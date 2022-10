Groupe de réflexion militaire : la Russie retire des officiers de Kherson

Le groupe de réflexion ISW ​​a également déclaré dimanche que la dernière stratégie de guerre de la Russie visant à cibler les centrales électriques ces derniers jours semble viser à diminuer la volonté des Ukrainiens de se battre et à forcer le gouvernement ukrainien à dépenser des ressources supplémentaires pour protéger les civils et les infrastructures énergétiques. Il a déclaré que l’effort était peu susceptible de nuire au moral des Ukrainiens, mais qu’il aurait un impact économique important.

Neuf régions à travers l’Ukraine, d’Odessa dans le sud-ouest à Kharkiv dans le nord-est, ont de nouveau vu des attaques ciblant l’énergie et d’autres infrastructures critiques au cours de la dernière journée, a déclaré l’état-major ukrainien. Il a fait état d’un total de 25 frappes aériennes russes et de plus de 100 frappes de missiles et d’artillerie autour de l’Ukraine.