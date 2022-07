Groupe de médecins: les forces soudanaises tuent au moins 1 lors de manifestations

LE CAIRE — Les forces de sécurité soudanaises ont tué au moins une personne alors qu’elles dispersaient violemment des manifestants anti-coup d’État mardi dans la capitale Khartoum et dans d’autres villes, a déclaré un groupe médical.

Des milliers de personnes ont été blessées lors des manifestations de rue presque hebdomadaires depuis le coup d’État, selon le groupe médical, qui suit les victimes parmi les manifestants. Le coup d’État a fait dérailler la transition de courte durée du pays vers la démocratie à la suite d’un soulèvement populaire qui a forcé l’armée à destituer l’autocrate de longue date Omar al-Bashir et son gouvernement allié islamiste en avril 2019.

Le principal mouvement pro-démocratie, connu sous le nom de Forces pour la déclaration de liberté et de changement, a appelé à des manifestations de mardi pour dénoncer le coup d’État et les affrontements tribaux de plusieurs jours dans la province méridionale du Nil bleu qui ont tué au moins 105 personnes au début du mois.

Le groupe a déclaré que des hommes portant des vêtements civils et armés de fusils et de couteaux ont attaqué une marche de protestation dans la capitale Khartoum. Il a affirmé que les agences de sécurité et les partisans d’al-Bashir étaient à l’origine de cette attaque. Il n’a pas fourni de preuves à l’appui de ses affirmations.