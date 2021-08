Groupe de la marine britannique: des pirates de l’air ont quitté un navire au large des côtes des Émirats arabes unis

Les données de suivi par satellite de l’Asphalt Princess l’avaient montrée se dirigeant progressivement vers les eaux iraniennes au large du port de Jask tôt mercredi, selon MarineTraffic.com. Quelques heures plus tard, cependant, il s’est arrêté et a changé de cap vers Oman, juste avant que le groupe de la marine britannique ne déclare que les pirates de l’air étaient partis et que le navire était désormais « sûr ».