Groupe de la Colombie-Britannique – Kelowna Capital News

Une organisation internationale de sauvetage de chiens en Colombie-Britannique est alarmée par une récente décision fédérale d’interdire l’importation commerciale de chiens de plus de 100 pays en raison du risque de transmission de la rage.

Jan Olsen, fondatrice de Loved At Last Dog Rescue, basée à Vancouver, a déclaré que l’interdiction aura un impact dévastateur sur les organisations de secours et les chiens du monde entier.

« Le Canada est un paradis pour les chiens non désirés du monde entier. Ces sauveteurs outre-mer comptent sur les Canadiens pour adopter leurs chiens. Sans cela, ils n’ont pratiquement nulle part où aller pour leurs chiens. Ils doivent arrêter de secourir. Ces chiens vont devoir continuer à souffrir.

Olsen a déclaré que l’interdiction “démolirait pratiquement” son organisation de sauvetage, ainsi que d’autres à travers le pays.

“C’est complètement en décalage avec ce que les Canadiens pensent de l’adoption de chiens de sauvetage.”

La décision est venue de l’Agence canadienne d’inspection des aliments après que deux chiens importés d’Iran ont été testés positifs pour la rage canine. Dans une déclaration à Black Press Media, l’ACIA a déclaré que les autorités de santé publique avaient évalué plus de 50 personnes et leurs animaux de compagnie pour un traitement prophylactique post-exposition.

Le Canada ne compte aucun cas confirmé de rage canine, qui est la souche la plus mortelle pour l’homme. On estime que 59 000 personnes meurent chaque année de la rage canine dans le monde.

Cela a incité l’ACIA à « prendre des mesures » pour empêcher la rage canine d’entrer au Canada. À compter du 28 septembre 2022, tous les envois de chiens commerciaux, quel que soit leur âge, en provenance de pays à haut risque de rage canine, seront interdits.

La Dre Christiane Armstrong, membre du conseil d’administration de la Society of BC Veterinarians, a déclaré qu’elle était en faveur de l’interdiction.

“Il y a évidemment des avantages, des inconvénients et des répercussions à l’interdiction, mais l’Association canadienne des médecins vétérinaires l’appuie certainement, la Society of BC Veterinarians l’appuie également.”

Armstrong a déclaré que le soutien des organisations vétérinaires est basé sur la menace pour la santé humaine et animale si la rage canine était autorisée à se propager au Canada.

« C’est un choix entre la mise en place d’une réglementation logique et protectrice pour le public canadien et les animaux ou l’attraction émotionnelle qui dit qu’il y a des animaux que nous aimerions pouvoir sauver. La science et la sécurité l’emportent sur l’émotion et c’est pourquoi nous les soutenons.

