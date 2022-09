Alors que les enfants sont retournés à l’école cette semaine, la Coalition pour une saine alimentation scolaire demande au gouvernement fédéral de créer un programme alimentaire national pour les élèves dans le besoin.

La coordinatrice de la coalition, Debbie Field, a déclaré vendredi 9 septembre que la flambée des coûts à l’épicerie a laissé certains parents, mais aussi les programmes alimentaires scolaires, avoir du mal à fournir des repas aux élèves.

« Il est plus important que jamais que le gouvernement fédéral fasse progresser son engagement envers un programme national d’alimentation scolaire.

En décembre 2021, le premier ministre Justin Trudeau a chargé ses ministres de travailler avec les dirigeants provinciaux et d’autres intervenants pour élaborer un programme national d’alimentation scolaire axé sur la nutrition.

Les programmes d’alimentation scolaire sont organisés et financés sur une base provinciale et territoriale.

Le Canada est actuellement le seul pays du G7 sans programme scolaire national. Selon une étude de l’UNICEF de 2017, le Canada se classe au 37e rang des 41 pays les plus riches du monde pour l’alimentation des écoliers.

Le Manitoba, la Colombie-Britannique, le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador ont tous augmenté le financement de ces programmes à l’échelle provinciale en raison de la hausse du coût de l’épicerie et de l’impact positif de ces programmes sur les enfants.

Le 29 août, le gouvernement de la Colombie-Britannique a annoncé un investissement de 60 millions de dollars pour les écoles. Cela “aidera les districts scolaires à s’assurer que les élèves sont nourris et disposent des fournitures scolaires dont ils ont besoin pour réussir cette année”, a déclaré le ministère de l’Éducation dans un communiqué à l’époque.

La Coalition demande aux gens de contacter leurs députés locaux et de les encourager à soutenir un programme national d’alimentation scolaire en visitant le site Web de la Coalition.

La Coalition est un réseau de plus de 200 organismes sans but lucratif et compte plus de 100 approbations de chaque province et territoire.

