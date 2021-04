Le groupe de fans Villans Together a créé un tout nouveau club de supporters Aston Villa dans un village du nord-est du Pakistan.

Le co-fondateur de Villans Together, Saqib Taj, qui vit à deux pas de Villa Park, vient de rentrer de la périphérie rurale de Kallar Saydan, près de Rawalpindi, où il a créé le groupe de fans après avoir voyagé au Pakistan pour des raisons familiales.

Aidé par des dons de kit et d’équipement de la Fondation Aston Villa et entreprise de vêtements locale Luke, Taj s’est retrouvé à initier certains des villageois au football pour la toute première fois après avoir pris contact avec une équipe de travailleurs locaux.

Il a même réussi à organiser une séance de coaching avec l’aide d’Asad Munir, un ancien joueur du village voisin de Lucky Stars, avant d’organiser un match amical contre une équipe de joueurs d’un autre village.

Parler à Sky Sports News, Taj, qui s’auto-isole actuellement conformément aux directives du gouvernement, a déclaré: «C’est une vie difficile dans et autour du village et de la région. très peu d’installations, d’équipements et de sports d’équipe organisés.

Le co-fondateur Saqib Taj dirige le travail de Villans Together au Pakistan



«J’avais du mal à ranger tous les articles généreusement donnés dans mes bagages, mais toutes les chemises, shorts et vestes que j’ai emportés avec moi ont été gâchées dans le village.

« Il y avait beaucoup de visages souriants dans le village. Je pense que toute cette expérience a vraiment fait en sorte que les gens se sentent valorisés et font partie de la famille du football. Cela créera certainement plus d’intérêt pour ma bien-aimée Aston Villa et aidera également à attirer de nouvelles personnes dans le jeu. .

Le milieu de terrain norvégien Ghayas Zahid, dont la famille est originaire du Pakistan, espère que son héroïsme de but pourra inspirer les joueurs du patrimoine sud-asiatique du monde entier à aller de l’avant et à atteindre le plus haut niveau.



Villans Together est soutenu par le Des fans pour la diversité campagne, une initiative cofinancée menée par le Association des supporters de football et Coup de pied qui promeut la diversité et l’inclusion dans le football.

Le groupe est ancien Une partie de la fierté lauréats du prix, et le fondateur Nilesh Chauhan était l’un des 11 héros locaux nommés par Aston Villa comme un Champion de la communauté en 2019.

Nilesh Chauhan, co-fondateur du groupe de supporters Villans Together, a déclaré à Sky Sports News plus tôt cette année que le club travaillait dur sur l’inclusivité suite à la publication d’un rapport du Home Office sur les crimes de haine présumés dans le football.



« Aston Villa a changé nos vies de manière positive. L’une des principales raisons pour lesquelles nous avons lancé Villans Together était de diffuser ce message de positivité dans d’autres régions du monde où ils ont désespérément besoin d’espoir et d’optimisme.

« Le football a la capacité d’être un véhicule si puissant pour cela. Nous nous engageons à poursuivre notre travail initial en Asie du Sud. »

Sud-asiatiques britanniques dans le football

