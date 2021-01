Groupe de défense des droits: Tripoli doit enquêter sur les personnes disparues de la ville

En novembre, le Trésor américain a sanctionné al-Kaniyat et son chef Mohamed al-Kani après l’avoir jugé responsable du meurtre de civils dont les corps avaient été découverts dans de nombreuses fosses communes à Tarhuna, ainsi que de torture, de disparitions forcées et de déplacements de civils.

Kamal al-Siwi, chef de l’autorité publique gouvernementale chargée de retrouver et d’identifier les personnes disparues à Tripoli, a déclaré à HRW que son bureau avait fouillé 120 corps, y compris des femmes et des enfants, à Tarhuna et aux alentours. Certains des corps ont été retrouvés enchaînés, et la plupart étaient dans un « état de délabrement avancé », ce qui les rend difficiles à identifier pour les membres de la famille, a déclaré al-Siwi dans le rapport de HRW.