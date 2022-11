Groupe de défense des droits : les coupures d’eau en Turquie aggravent le problème du choléra en Syrie

BEYROUTH (AP) – La Turquie n’assure pas un débit d’eau adéquat en aval de l’Euphrate en Syrie, aggravant une crise de l’eau qui aurait accru la propagation du choléra dans le pays déchiré par la guerre, a déclaré lundi un important groupe de défense des droits.

Human Rights Watch a également accusé le gouvernement syrien de « détournement discriminatoire de l’aide et des services essentiels » des zones contrôlées par les combattants kurdes soutenus par les États-Unis des Forces démocratiques syriennes.

Des responsables syriens et des agences des Nations Unies ont annoncé en septembre qu’une épidémie de choléra balayait tout le pays. L’épidémie est due au fait que des personnes boivent de l’eau insalubre du fleuve Euphrate et utilisent de l’eau contaminée pour irriguer les cultures, selon l’ONU et le ministère syrien de la Santé.

Dans les zones contrôlées par le gouvernement en Syrie et dans les zones du nord-est du pays contrôlées par les forces dirigées par les Kurdes soutenues par les États-Unis, il y a eu depuis environ 17 000 cas de choléra et au moins 49 décès. Dans les régions du pays tenues par les rebelles, plus de 3 000 cas ont été enregistrés.

« Cette épidémie dévastatrice de choléra ne sera pas la dernière maladie d’origine hydrique à affecter les Syriens si les graves problèmes d’eau du pays ne sont pas immédiatement résolus, en particulier dans le nord-est », a déclaré Adam Coogle, directeur adjoint pour le Moyen-Orient à Human Rights Watch. “La Turquie peut et doit cesser immédiatement d’aggraver la crise de l’eau en Syrie.”

HRW a déclaré que les autorités turques n’avaient pas assuré un débit d’eau adéquat en aval dans les parties de la Syrie traversées par l’Euphrate et un approvisionnement en eau constant depuis la station d’eau d’Allouk. La station est une source critique d’eau douce située dans le nord-est de la Syrie sous le contrôle des troupes turques et des combattants de l’opposition soutenus par la Turquie.

Une mauvaise saison des pluies et des perturbations à la station d’Allouk, qui dessert des centaines de milliers de personnes dans la région, ont également contribué à la crise, a déclaré HRW.

Le conflit de 11 ans en Syrie a tué des centaines de milliers de personnes et causé d’importants dégâts aux infrastructures et au secteur médical du pays.

L’agence des Nations Unies pour l’enfance, l’UNICEF, a déclaré qu’elle avait un besoin urgent de 40,5 millions de dollars pour poursuivre son travail en Syrie et au Liban voisin pendant les trois prochains mois.

The Associated Press