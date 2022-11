Groupe de défense des droits : les coupures d’eau en Turquie aggravent le problème du choléra en Syrie

Human Rights Watch a également accusé le gouvernement syrien de « détournement discriminatoire de l’aide et des services essentiels » des zones contrôlées par les combattants kurdes soutenus par les États-Unis des Forces démocratiques syriennes.

Des responsables syriens et des agences des Nations Unies ont annoncé en septembre qu’une épidémie de choléra balayait tout le pays. L’épidémie est due au fait que des personnes boivent de l’eau insalubre du fleuve Euphrate et utilisent de l’eau contaminée pour irriguer les cultures, selon l’ONU et le ministère syrien de la Santé.