Groupe de défense des droits: les abus du travail sont répandus dans les stades de la Coupe du monde

Les travailleurs migrants qui ont construit les stades de la Coupe du monde au Qatar ont souvent travaillé de longues heures dans des conditions difficiles et ont été victimes de discrimination, de vol de salaire et d’autres abus alors que leurs employeurs échappaient à leurs responsabilités, a déclaré un groupe de défense des droits dans un rapport publié jeudi.

Le rapport de 75 pages de l’organisation caritative londonienne Equidem intervient moins de deux semaines avant que la nation arabe du Golfe n’accueille le plus grand événement sportif au monde, avec plus de 1,2 million de fans attendus dans le petit émirat pour le tournoi d’un mois.

Soumis à un examen minutieux de la part de la communauté internationale, le Qatar a adopté ces dernières années un certain nombre de réformes du travail qui ont été saluées par Equidem et d’autres groupes de défense des droits. Mais les défenseurs affirment que les abus sont encore répandus et que les travailleurs ont peu de voies de recours.

Les responsables qatariens de l’émir au pouvoir accusent les critiques d’ignorer les réformes et d’appliquer un double standard au premier pays arabe ou musulman à accueillir le tournoi.

Equidem dit avoir interrogé 60 travailleurs sur une période de deux ans qui étaient employés dans les huit stades. Tous ont parlé au groupe sous couvert d’anonymat, craignant des représailles.

Les travailleurs ont décrit des frais de recrutement illégaux qui les ont profondément endettés avant même qu’ils ne commencent ; de longues heures de travail dans la chaleur du désert et d’autres conditions difficiles ; la discrimination fondée sur la nationalité dans laquelle les travaux les plus dangereux dans les gratte-ciel étaient réservés aux Africains et aux Sud-Asiatiques; salaires impayés et refus d’heures supplémentaires; et la violence verbale et physique.

“Les fans doivent savoir comment cela s’est produit, que les stades dans lesquels ils sont assis (ont été) construits par des travailleurs, dont beaucoup étaient dans des conditions de ce que nous appellerions le travail forcé ou d’autres formes d’esclavage moderne”, a déclaré Namrata Raju. , le chercheur principal du rapport.

Les travailleurs ont déclaré que les employeurs disposaient de divers moyens pour éviter de rendre des comptes, l’un décrivant comment les superviseurs ont déclenché l’alarme incendie et évacué les travailleurs d’un site avant l’arrivée des inspecteurs de la FIFA.

Le Qatar interdit aux travailleurs migrants de former des syndicats, de faire grève ou de manifester, et les travailleurs ont déclaré qu’ils craignaient des représailles – notamment la perte de leur emploi ou l’expulsion – s’ils s’exprimaient.

“La peur des représailles est extrêmement élevée”, a déclaré Raju, les travailleurs ayant l’impression d’avoir “deux paires d’yeux” sur eux en raison de la surveillance exercée par les autorités et les employeurs qatariens.

Amnesty International, basée à Londres, et Human Rights Watch, basée à New York, ont documenté des abus similaires. Ils disent également que bien que le Qatar ait démantelé une grande partie de son système de «kafala», qui liait les travailleurs à leurs employeurs, de nombreux travailleurs font toujours face à des représailles s’ils essaient de quitter leur emploi ou d’aller travailler pour quelqu’un d’autre. En conséquence, certains travaillent de longues heures dans des conditions difficiles pendant des mois sans être payés.

Les travailleurs migrants constituent une grande majorité de la population du Qatar et environ 95 % de sa main-d’œuvre. Ils ont construit des infrastructures tentaculaires à une vitesse vertigineuse depuis que le Qatar a obtenu les droits d’hébergement en 2010, y compris les stades, un système de métro à grande vitesse, des autoroutes et des hôtels.

Ils serviront les repas, nettoieront les chambres et balayeront les rues pendant la Coupe du monde d’un mois. Un précédent rapport d’Equidem a révélé des abus de travail similaires dans les hôtels de la Coupe du monde.

Les travailleurs de la construction viennent principalement de pays pauvres d’Asie et d’Afrique subsaharienne. Ils vivent généralement dans des chambres partagées dans des camps de travail et passent des années sans rentrer chez eux ni voir leur famille. Ils travaillent toute l’année, avec des heures réduites pendant les mois d’été torrides, lorsque les températures dépassent régulièrement 40 degrés Celsius (104 degrés Fahrenheit).

Les autorités qatariennes soulignent un certain nombre de mesures qu’elles ont prises pour améliorer les conditions de travail, notamment la promulgation d’un salaire minimum d’environ 275 dollars par mois, la limitation de la journée de travail lorsque les températures montent en flèche et la création d’un fonds pour indemniser les travailleurs en cas de vol de salaire et d’autres abus.

Invité à commenter le rapport d’Equidem, le bureau des médias du Qatar a déclaré que les autorités avaient effectué plus de 3 700 inspections le mois dernier et avaient renforcé l’application de la législation du travail, entraînant une baisse des violations.

“Equidem devrait encourager les répondants dans son rapport à porter plainte par les voies appropriées s’ils pensent qu’une loi a été enfreinte”, a-t-il déclaré dans un communiqué. «Avec ces informations, le ministère du Travail enquêtera sur les entreprises et prendra les mesures correctives nécessaires, qui comprennent souvent des fermetures d’entreprises et des indemnisations pour les travailleurs.»

Raju a déclaré que la portée des réformes est limitée par le déséquilibre de pouvoir persistant entre les employeurs et les travailleurs.

“Lorsqu’un système de travail établit une discrimination entre un national et un non-national et le fait depuis des années, cela signifie que l’ensemble du système doit commencer à changer, plutôt que de changer une loi ici, une loi là-bas”, a-t-elle déclaré.

Les groupes de défense des droits craignent que le déséquilibre des pouvoirs ne perdure et ne s’aggrave après la fin de la Coupe du monde le 18 décembre et que les projecteurs internationaux se déplacent. Les entreprises devraient réduire leur masse salariale une fois les fans partis, ajoutant à la pression exercée sur les travailleurs pour rester en ligne.

Equidem et d’autres groupes de défense des droits ont appelé le Qatar à adopter de nouvelles réformes et à ce que le Qatar et la FIFA mettent en place un fonds plus important pour indemniser les travailleurs victimes d’abus remontant à 2010, des années avant la promulgation des réformes existantes. La FIFA s’est déclarée ouverte à l’idée, qui bénéficie du soutien de plusieurs fédérations.

Le Qatar dit qu’il se concentre sur le renforcement de son fonds existant, qui, selon lui, a versé plus de 350 millions de dollars cette année en compensation d’incidents liés au travail et de salaires impayés.

Des groupes de défense des droits demandent également la création d’un centre de travailleurs migrants véritablement indépendant et représentatif comme première étape vers la légalisation des syndicats et d’autres formes d’action collective, mais il semble y avoir peu de mouvement sur ce front.

Sans un engagement urgent sur les deux, dit Equidem, la Coupe du monde “laissera un héritage d’exploitation et de promesses non tenues”.

___

Couverture de la Coupe du monde AP : https://apnews.com/hub/world-cup et https://twitter.com/AP_Sports

___

Suivez Joseph Krauss sur Twitter à www.twitter.com/josephkrauss.

Joseph Krauss, Associated Press