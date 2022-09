Groupe de défense des droits: l’Égypte étouffe le travail environnemental avant la COP

Human Rights Watch a déclaré dans un rapport basé sur des entretiens avec plus d’une douzaine d’universitaires, de scientifiques et de militants que les restrictions gouvernementales constituent une violation des droits humains fondamentaux et remettent en question la capacité du gouvernement égyptien à respecter ses engagements climatiques fondamentaux.

“Le monde a besoin de plus d’activisme climatique, pas moins, et il ne peut y avoir d’activisme aussi efficace lorsque le gouvernement traite les groupes civiques comme une menace, pas comme un atout”, a déclaré Richard Pearshouse, directeur de l’environnement à Human Rights Watch, dans le rapport. “Les États membres de la Convention-cadre des Nations Unies et le Secrétariat devraient faire pression sur le gouvernement égyptien pour s’assurer que les groupes environnementaux estiment qu’il est sûr de s’engager dans et au-delà de la COP.”