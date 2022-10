Groupe de défense des droits : la Turquie force des centaines de personnes à retourner en Syrie

ISTANBUL (AP) – Des centaines d’hommes et de garçons syriens ont été détenus, battus et renvoyés de force dans leur pays par les autorités turques sur une période de six mois, a déclaré lundi un important groupe de défense des droits de l’homme.

Le traitement des migrants vivant en Turquie sous protection temporaire est une violation du droit international, a déclaré Human Rights Watch, basé à New York, dans un rapport.

Le gouvernement turc a par le passé rejeté les accusations de renvoi forcé de réfugiés en Syrie.

La Turquie abrite la plus grande population de réfugiés au monde, principalement 3,6 millions de Syriens qui ont fui la guerre qui a duré une décennie dans leur pays.

Human Rights Watch a déclaré que des Syriens expulsés ont déclaré aux chercheurs que des responsables turcs les avaient arrêtés à leur domicile, sur leur lieu de travail et dans la rue. Ils ont ensuite été détenus dans de mauvaises conditions, la plupart subissant des passages à tabac et des mauvais traitements, et forcés de signer des documents acceptant de retourner « volontairement » en Syrie.

Après avoir été conduits menottés à la frontière syrienne – des trajets pouvant parfois durer jusqu’à 21 heures – ils ont été forcés de traverser sous la menace d’une arme, ont déclaré les Syriens.

« En violation du droit international, les autorités turques ont rassemblé des centaines de réfugiés syriens, y compris des enfants non accompagnés, et les ont forcés à retourner dans le nord de la Syrie », a déclaré Nadia Hardman, chercheuse sur les droits des réfugiés et des migrants à Human Rights Watch.

Le principe juridique de non-refoulement, auquel Ankara est liée par un traité international, interdit le retour de toute personne dans un lieu où elle serait exposée à un risque réel de persécution, de torture ou de menace de mort. La Commission d’enquête de l’ONU sur la Syrie a réaffirmé le mois dernier que la Syrie n’est pas sûre pour les rapatriés.

Au milieu d’une grave crise économique, le sentiment envers les réfugiés en Turquie s’est détérioré, avec des attaques contre des maisons et des entreprises syriennes.

À l’approche des élections, le gouvernement vise désormais à renvoyer un nombre croissant de personnes dans les régions du nord de la Syrie sous le contrôle de l’armée turque.

Plus tôt ce mois-ci, un responsable turc a déclaré que près de 527 000 Syriens étaient rentrés volontairement. Annonçant en mai un projet de construction de maisons dans la région d’Idlib, au nord-ouest de la Syrie, le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que cela faciliterait le retour d’un million de réfugiés de Turquie.

Erdogan a récemment signalé un changement de politique envers la Syrie, suggérant la possibilité de pourparlers avec le président syrien Bashar Assad. Ankara avait précédemment exigé le retrait d’Assad car il soutenait des groupes d’opposition. De nombreux Syriens vivant en Turquie craignent que le réchauffement des relations n’entraîne une pression accrue sur eux pour qu’ils reviennent.

« Bien que la Turquie ait fourni une protection temporaire à 3,6 millions de réfugiés syriens, il semble maintenant que la Turquie essaie de faire du nord de la Syrie un dépotoir de réfugiés », a déclaré Hardman.

Human Rights Watch a interrogé 37 hommes et deux garçons syriens entre février et août, ainsi que des proches des personnes expulsées vers la Syrie.

Ils ont tous déclaré avoir été expulsés avec des dizaines ou des centaines d’autres et avoir été contraints de signer des formulaires qu’ils considéraient comme des accords de rapatriement volontaire. Un homme de 26 ans de la ville d’Alep, dans le nord de la Syrie, a déclaré qu’un responsable turc lui avait dit que quiconque tenterait de rentrer en Turquie serait abattu.

Hardman a déclaré que l’Union européenne devrait suspendre son financement de la détention des migrants et des contrôles aux frontières jusqu’à la fin des expulsions forcées. Dans le cadre d’un accord de 2016, l’UE a fourni 6 milliards d’euros d’aide à la Turquie en échange de la réduction du flux de migrants vers l’Europe.

The Associated Press