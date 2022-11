Groupe de défense des droits : Israël démolit une école dans un hameau de Cisjordanie

Cette décision fait suite à une année de violence meurtrière et de tensions croissantes en Israël et dans les territoires palestiniens.

L’armée a déclaré la zone zone de tir et d’entraînement au début des années 1980. Les autorités israéliennes ont fait valoir que les résidents n’utilisaient la zone que pour l’agriculture saisonnière et n’y avaient aucune structure permanente à l’époque. En novembre 1999, les forces de sécurité ont expulsé quelque 700 villageois et détruit des maisons et des citernes, selon des groupes de défense des droits. La bataille juridique a commencé l’année suivante.