Groupe de défense des droits : Israël démolit une école dans un hameau de Cisjordanie

JERUSALEM (AP) – L’armée israélienne a démoli mercredi une école en Cisjordanie occupée, a déclaré un groupe de défense des droits israélien, à la suite d’une décision de justice rendue plus tôt cette année qui a confirmé un ordre d’expulsion de longue date contre huit hameaux palestiniens de la région.

Cette décision fait suite à une année de violence meurtrière et de tensions croissantes en Israël et dans les territoires palestiniens.

B’Tselem, le groupe de défense des droits, a déclaré que des écoliers se trouvaient à l’intérieur des salles de classe lorsque les soldats sont arrivés avant la démolition. La vidéo fournie par le groupe montrait un bulldozer démolissant la structure d’un étage alors que des soldats montaient la garde à proximité.

Le COGAT, l’organisme militaire israélien responsable des affaires administratives en Cisjordanie occupée, a déclaré avoir démoli un bâtiment construit illégalement dans une zone désignée comme zone de tir fermée.

En mai, la Cour suprême d’Israël s’est prononcée contre les familles de la région, connues sous le nom de Masafer Yatta, ouvrant la voie au déplacement potentiel d’au moins 1 000 personnes. Des groupes de défense des droits affirment qu’Israël procède à une démolition progressive des structures dans la région depuis le jugement, l’école étant la dernière à être démolie.

L’armée a déclaré la zone zone de tir et d’entraînement au début des années 1980. Les autorités israéliennes ont fait valoir que les résidents n’utilisaient la zone que pour l’agriculture saisonnière et n’y avaient aucune structure permanente à l’époque. En novembre 1999, les forces de sécurité ont expulsé quelque 700 villageois et détruit des maisons et des citernes, selon des groupes de défense des droits. La bataille juridique a commencé l’année suivante.

Dans sa décision de mai, la Cour suprême s’est rangée du côté de l’État et a déclaré que les villageois avaient rejeté un compromis qui leur aurait permis d’entrer dans la région à certains moments et de pratiquer l’agriculture pendant une partie de l’année.

Les familles disent qu’elles sont là depuis des décennies, bien avant qu’Israël ne s’empare de la Cisjordanie lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Ils pratiquent une forme traditionnelle d’agriculture dans le désert et d’élevage d’animaux, certains vivant dans des grottes au moins une partie de l’année, mais affirment que leurs seules maisons dans les communautés en dur sont désormais menacées de démolition.

La Cisjordanie est sous le régime militaire israélien depuis 55 ans. Masafer Yatta se trouve dans les 60% du territoire où l’Autorité Palestinienne est interdite d’opérer. Les Palestiniens veulent que la Cisjordanie forme la partie principale de leur futur État.

