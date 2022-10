Groupe de défense des droits : 59 avocats tués en 6 ans aux Philippines

MANILLE, Philippines (AP) – Au moins 133 avocats ont été tués aux Philippines depuis les années 1980 dans des attaques liées au travail, dont près de la moitié au cours des six dernières années lors de la guerre sanglante contre la drogue de l’ancien président Rodrigo Duterte, un groupe d’éminents avocats dit samedi.

L’Union nationale des avocats du peuple a également déclaré que le harcèlement des avocats et des juges aux Philippines s’était poursuivi sous le président Ferdinand Marcos Jr., qui a pris ses fonctions en juin, malgré les alarmes déclenchées par la Cour suprême du pays et les organismes de surveillance internationaux.

L’année dernière, la Cour suprême a condamné dans une rare expression publique le nombre croissant de meurtres et de menaces contre des avocats et des juges et a demandé aux tribunaux inférieurs, aux forces de l’ordre et aux groupes d’avocats de fournir des informations sur ces agressions au cours des 10 dernières années afin qu’il puisse prendre des mesures préventives pas. Les attaques “ne peuvent pas être autorisées dans une société civilisée comme la nôtre”, a déclaré la Haute Cour.

Le groupe d’avocats a rapporté à ses membres lors d’une conférence samedi que 59 des 133 avocats tués dans le pays depuis 1984 ont été tués sous Duterte.

La plupart des meurtres restent non résolus et les agresseurs non identifiés, bien que les forces de l’État aient été accusées de dizaines d’attaques contre des avocats, qui étaient apparemment ciblés pour avoir représenté des défenseurs des droits humains et des militants, selon Melai Pinlac du groupe d’avocats.

Fondé en 2007 en tant que groupe privé composé principalement d’avocats des droits de l’homme, il a depuis perdu cinq membres “dans des attaques meurtrières” tandis que trois autres membres ont survécu à des agressions violentes. Plusieurs autres membres « ont fait face à de fausses accusations » et à du harcèlement pour avoir fait leur travail, a-t-elle déclaré.

Avec l’avènement des médias sociaux, les menaces sont devenues courantes en ligne, les avocats membres devenant fréquemment la cible de fausses accusations “et d’une image de marque injustifiée de terroristes, de communistes ou de déstabilisateurs”, a déclaré Pinlac.

D’autres ont été “étiquetés en rouge” – liés par les autorités à des guérilleros communistes – et sont devenus la cible d’attaques physiques, en particulier sous la présidence de Duterte, a-t-elle déclaré.

Edre Olalia, président du groupe d’avocats, a déclaré que les attaques n’ont pas empêché son organisation de s’en prendre aux responsables gouvernementaux et aux militaires et policiers abusifs. Son groupe a lancé des appels pour des réformes judiciaires et un meilleur traitement des suspects pauvres, y compris l’imposition d’une caution abordable.

« Nous ne disparaîtrons pas. Nous allons nous multiplier », a déclaré Olalia. “Nous prospérerons jusqu’à ce que notre raison d’être d’être les avocats du peuple cesse.”

Sous Duterte, un certain nombre d’avocats qui représentaient des trafiquants de drogue présumés ou étaient liés au trafic de drogue illégal figuraient parmi les personnes abattues. Lorsqu’il a pris ses fonctions en 2016, Duterte a lancé une répression massive contre la drogue qui a fait plus de 6 000 morts, pour la plupart de petits suspects, alarmé les gouvernements occidentaux et déclenché une enquête de la Cour pénale internationale comme un possible crime contre l’humanité.

Le groupe d’avocats a demandé des brefs de protection à un tribunal de Manille en 2019, alors que Duterte était encore en fonction, au milieu d’une série d’attaques contre des avocats, mais la requête a été rejetée. Il a demandé vendredi à la Cour suprême d’annuler la décision dans un contexte de harcèlement continu.

Un juge de Manille a récemment été menacé par un ancien responsable anti-insurrectionnel pour avoir rejeté une pétition du gouvernement visant à déclarer le Parti communiste des Philippines et sa branche armée organisation terroriste. La semaine dernière, la Cour suprême a ordonné à la fonctionnaire d’expliquer ses actions ou d’être passible d’une amende ou d’une peine de prison pour outrage au tribunal.

Jim Gomez, Associated Press