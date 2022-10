groupe de contrôle des armes à feu – Kelowna Capital News

Un groupe parapluie de défenseurs du contrôle des armes à feu affirme que toute exception au gel fédéral des armes de poing devrait être définie de manière très étroite.

Wendy Cukier de la Coalition pour le contrôle des armes à feu a déclaré mardi au comité de la sécurité publique de la Chambre des communes qu’il était important que les exemptions ne deviennent pas la règle.

Le gouvernement libéral a décrété un gel réglementaire sur l’importation, l’achat, la vente ou le transfert d’armes de poing, afin d’aider à endiguer la violence liée aux armes à feu – des mesures qui seront renforcées par voie législative.

Le gouvernement affirme que le plafonnement efficace du nombre d’armes de poing au Canada rendra les gens plus sûrs, notant qu’elles étaient l’arme la plus grave présente dans la plupart des crimes violents liés aux armes à feu entre 2009 et 2020.

Les entreprises pourraient toujours vendre à des personnes exemptées, y compris des tireurs sportifs d’élite qui participent ou entraînent dans des événements d’armes de poing reconnus par les comités internationaux olympiques ou paralympiques.

Des représentants de la Confédération internationale de tir pratique ont demandé aux députés étudiant le projet de loi d’élargir l’exemption pour inclure les participants à leurs compétitions.

Contrairement aux compétitions plus traditionnelles, les matchs IPSC peuvent impliquer de tirer en mouvement sur des cibles fixes et mobiles, et d’essayer d’être rapide entre les tirs lors du rechargement ou du tirage d’un étui.

Jim Smith, de la confédération, a déclaré que le projet de loi « entraînera une disparition lente de notre sport au Canada. L’absence de nouveaux athlètes pour remplacer les concurrents existants et l’incapacité de remplacer l’équipement à mesure qu’il s’use entraîneront la fin de notre sport au fil du temps.

Cukier a déclaré aux députés que les exemptions devraient être limitées aux athlètes de niveau olympique, avec l’exigence que ces tireurs montrent qu’ils ont le droit d’utiliser une arme de poing.

« Je pense vraiment que nous devons faire un choix entre nos loisirs et la vie de nos enfants. Je le vois si crûment. Et donc je pense que toutes les exemptions qui sont accordées doivent être définies de manière très étroite », a-t-elle déclaré.

“Ce n’est tout simplement pas vrai que toute la violence armée est une fonction des armes de contrebande – les faits ne le confirment pas.”

La députée libérale Pam Damoff a interrogé Smith sur la possibilité que la confédération devienne la nouvelle porte d’entrée de la possession d’armes de poing au Canada, contournant ainsi le gel si une exemption lui était accordée.

“Je suppose que ce serait une question de confiance”, a déclaré Smith, ajoutant que pour participer à l’IPSC, les concurrents doivent suivre un cours de formation et participer régulièrement ou risquer de perdre leur qualification.

Le projet de loi créerait également une nouvelle loi «drapeau rouge» permettant aux tribunaux d’exiger que les personnes considérées comme un danger pour elles-mêmes ou pour les autres remettent leurs armes à feu à la police.

Le gouvernement affirme que la mesure protégerait la sécurité de ceux qui postulent tout au long du processus, souvent des femmes en danger de violence domestique, en protégeant leur identité.

Cukier a critiqué l’idée de forcer les gens à se présenter devant les tribunaux pour une ordonnance d’urgence, notant que le système permet déjà de retirer une arme à feu à quelqu’un qui présente un danger.

“Ce que nous n’avons pas, ce sont les dispositions qui exigent que cela soit fait”, a-t-elle déclaré.

Il y a deux ans, le gouvernement a annoncé l’interdiction de plus de 1 500 modèles et variantes de ce qu’il considère comme des armes à feu de type assaut telles que l’AR-15. Les libéraux prévoient un programme de rachat obligatoire pour offrir une indemnisation aux propriétaires et aux entreprises touchés.

Cependant, les partisans de l’interdiction ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les fabricants contournent les mesures.

Cukier a déclaré que la législation devrait être modifiée pour inclure une définition évolutive d’une arme à feu de type assaut.

Politique fédérale