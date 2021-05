Groupe de Black Bears Gatecrash Pool Party aux États-Unis, la vidéo virale laisse Internet choqué

Avec de nombreuses personnes vaccinées contre le coronavirus, les États-Unis se dirigent lentement vers la normalité. Pour célébrer leur retour à la normale, un groupe de lycéens a décidé d’organiser une fête au bord de la piscine dans un complexe. Ils ne savaient pas que leur réunion serait interrompue par des fêtes inattendues. Le groupe d’étudiants du Tennessee du Jefferson County High School JROTC était au Chalet Village à Gatlinburg, se relaxant pendant le week-end, quand soudain, ils ont remarqué que des invités à fourrure envahissaient la piscine, se baignaient et éclaboussaient de l’eau.

Un groupe de jeunes ours noirs a rejoint les étudiants alors qu’ils se détendaient au bord de la piscine. Environ sept ours noirs ont écrasé la fête susmentionnée dans un lieu de vacances du Tennessee, prenant le contrôle de la piscine et des courts de tennis. Le clip de ces ours noirs en train de faire la fête a pris d’assaut Internet.

L’une des étudiantes, une fille nommée Michelle Johnson, a capturé l’incident avec sa caméra et l’a partagé sur YouTube. En partageant la vidéo, elle a expliqué dans la légende que bien que les ours noirs des Great Smoky Mountains soient beaux, il faut être respectueux, garder ses distances et ne pas les nourrir. Elle a également rappelé aux gens de ne pas déranger les animaux sauvages.

La vidéo a été partagée sur une chaîne d’information locale et il va sans dire qu’elle est rapidement devenue virale. Michelle a partagé la vidéo du Canal WBIR 10 sur sa page Facebook et a écrit : « Le bon endroit au bon moment, je suppose. Les gars de Chalet Village ont dit qu’ils n’en avaient jamais vu autant à la fois. Les créatures à fourrure donnent sûrement à tout le monde des objectifs de fête à travers cette vidéo.

De nombreux téléspectateurs ont adoré les animaux qui s’amusent dans la piscine, bien que certains d’entre eux aient plaisanté sur le fait que la piscine est trop petite pour leur grande fête. Certains ont également ajouté qu’avec les stations balnéaires et les hôtels sans touristes pendant si longtemps en raison de COVID-19, les ours se sentent encore plus à l’aise dans la configuration.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici